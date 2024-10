Cette série politique "absolument géniale" est enfin de retour sur Netflix

Passionnante et accessible, cette série politique, qui avait connu son petit succès il y a un an, revient pour une saison 2 sur la plateforme de streaming.

House of Cards, Baron noir, A la maison blanche, Veep... La politique se décline très bien sur les écrans et les intrigues de coulisses, entre coups bas et scandales, passionnent souvent les téléspectateurs. En 2023, l'une d'entre elles a d'ailleurs passionné les abonnés de Netflix grâce à sa tension omniprésente et son jeu d'acteur impeccable. "Absolument géniale" ou "l'une des meilleures séries regardées en 2023" peut-on lire comme critique d'internautes sur les réseaux sociaux, elle revient enfin pour une suite.

Créée par Debora Cahn (A la maison blanche, Grey's Anatomy), ce thriller politique suit Kate Wyler, nommée ambassadrice des Etats-Unis au Royaume-Uni en pleine crise : un porte-avion de la marine britannique a subi une attaque de missiles dans le golfe persique. Alors que l'Iran est soupçonné et qu'une guerre menace de débuter, elle doit désamorcer cette crise internationale et trouver le coupable, mais également forger des alliances stratégiques. En parallèle, elle doit régler les problèmes de son mariage, et notamment les interférences de son époux, lui-même ancien ambassadeur. La série s'intitule très sobrement La diplomate.

© Courtesy of Netflix © 2024

Huit épisodes d'une cinquantaine de minutes sont sortis le 20 avril 2023. Et La diplomate a rapidement trouvé son public, grâce à une intrigue politique bien ficelée, mais jamais absconse, le tout servi par des prestations d'acteurs de haut niveau : Keri Russell, qui avait déjà impressionné dans le rôle d'une espionne russe infiltrée dans The Americans incarne la diplomate du titre. Elle donne la réplique à Rufus Sewell (Chevalier, The Holiday), David Gyasi (Carnival Row), Ato Essandoh (The Code), Ali Ahn (Agatha All Along) ou encore Rory Kinnear (Penny Dreadful, Le ministère de la sale guerre).

Lors de la sortie de sa première saison, la critique était agréablement surprise par ce nouveau programme, et n'a pas manqué d'en vanter les mérites : La diplomate a décroché la note presse de 84/100 sur Rotten Tomatoes, 3,5/5 sur Allociné, et la note spectateur est encore plus élevée : 3,9/5. De quoi être impatient de découvrir la saison 2 qui mettra en scène Allison Janney (Moi, Tonya, A la Maison Blanche) dans le rôle de la vice-présidente des Etats-Unis. Les nouveaux épisodes sortent le 31 octobre.