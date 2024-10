"Ce sera difficile de faire pire cette année" : ce nouveau film romantique de Netflix se fait dégommer par les abonnés

Alors qu'elle figure en tête des films les plus vus du moment, la dernière romance de la plateforme de streaming mise en ligne il y a quelques jours est loin d'avoir séduit les abonnés.

Après le succès inattendu de la série Nobody wants this, les abonnés attendaient avec impatience la nouvelle romance de Netflix. C'est sans doute pour cela que les internautes se sont rués sur le dernier film du genre, disponible depuis le 11 octobre. Si le film connaît un succès plutôt relatif (11 millions de vues en 3 jours) et s'est installé en tête du top des films les plus vus sur Netflix en ce moment à travers le monde (et notamment en France) à quelques jours de sa sortie, les spectateurs ne se sont pour autant pas laissés séduire.

Sur le papier pourtant, ce film réalisé par Susannah Grant (Erin Brockovich) avait tout pour plaire : un casting de rêve et une romance impossible. L'intrigue de Lonely Planet suit l'histoire d'une quinquagénaire, romancière solitaire (Laura Dern de Big Little Lies et Jurassic Park) en retraite pour écrivains au Maroc, qui espère vaincre le syndrome de la page blanche. Elle y rencontre un homme plus jeune et en couple (Liam Hemsworth de Hunger Games et The Witcher), dont la rencontre va donner lieu à une histoire d'amour passionnée.

© Hilary Bronwyn Gayle/Netflix © 2024

Cette romance à l'autre bout du monde a donc tout ou presque pour faire rêver, et c'est ce qui peut expliquer son classement parmi les programmes les plus vus du moments sur la plateforme de streaming. Mais Lonely Planet a semble-t-il déçu les abonnés : il décroche la note presse et publique de 39% sur Rotten Tomatoes et de 2,7/5 sur Allociné.

Sur les réseaux sociaux, les spectateurs anglophones sont même assez acerbes : "ce sera difficile faire pire cette année", écrit un internaute sur X (anciennement Twitter), reprochant au long-métrage l'absence d'alchimie du duo principal. Une critique partagée par de nombreux utilisateurs du réseau social. "La romance est tellement forcée", écrit un autre, quand un troisième estime que "ça tombe à plat, je n'ai rien ressenti de tout le film".

Côté français, on note "une comédie romantique plate, fade, avec des acteurs qui n'ont aucune alchimie, à vous donner l'envie de vous désabonner". A chacun de se faire sa propre opinion désormais - quelques spectateurs se sont laissés heureusement cueillir -, puisque Lonely Planet est toujours disponible sur Netflix pour les curieux.