"Il faut que ça s'arrête" : le cinéma d'action, c'est terminé pour cette star emblématique du genre

Rattrapée par l'âge, cette star emblématique du cinéma d'action a annoncé qu'elle envisageait de mettre prochainement fin à sa carrière.

Les acteurs aussi doivent envisager leur fin de carrière et en la matière, il y a deux écoles. Bon nombre de personnalités du grand écran décident de continuer à jouer la comédie jusqu'à la fin de leur vie, quand d'autres font le choix de prendre une retraite, parfois bien méritée. Et pour les vedettes qui ont décidé de se spécialiser dans les films d'action, il y a sans doute un âge encore plus précoce pour raccrocher les gants. C'est le cas d'une des stars les plus emblématiques du genre, qui semble avoir envie de calmer un peu le jeu.

Comme Alain Delon, Sean Connery ou Jack Nicholson avant lui, l'acteur à l'affiche de films aux noms si évocateurs que Taken, Night Run, Sang froid, ou The Passenger n'envisage pas de poursuivre sa carrière dans le cinéma d'action. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Liam Neeson très récemment auprès de People Magazine.

Âgé de 72 ans déjà, celui qui a aussi joué dans l'incontournable La liste de Schindler, le sentimental Love Actually ou le mythique Star Wars continue pourtant de faire lui même ses cascades (avec parfois un peu d'aide) et de donner du poing au cinéma. Il est d'ailleurs à l'affiche d'Absolution, film d'action mis en ligne sur Prime Video le 28 novembre. Mais ça ne devrait pas durer.

© Scott Garfitt/AP/SIPA (publiée le 24/10/2024)

"J'ai 72 ans maintenant, il faut que ça s'arrête à un moment", a déclaré Liam Neeson auprès de People Magazine. "On ne peut pas tromper éternellement le public. Je ne veux pas que Mark [Vanselow, son cascadeur, ndlr] fasse mes scènes d'action à ma place". Avec plus de 100 films au compteur, l'acteur n'a pas donné de date exacte pour sa retraite, mais a fait comprendre que celle-ci pourrait avoir lieu en 2025, ou plus précisément "à la fin de l'année prochaine".

La question reste de savoir si Liam Neeson va prendre sa retraite complète ou s'il va simplement arrêter le cinéma d'action où il excelle. Depuis 2008 et la sortie de Taken, il est en effet apparu dans une douzaine de films menés tambour battant, notamment la suite de la franchise, mais également Non-Stop, Sans identité, Retribution ou encore Le Vétéran. N'oublions pas qu'il a également joué dans Gangs of New York, La Menace fantôme ou la trilogie Batman de Christopher Nolan, pas vraiment de tout repos non plus...

S'il a été moins prolifique dans les autres genres depuis Taken, il serait toutefois injuste de réduire la carrière de Liam Neeson aux films d'action. Si l'un de ses plus grands rôles reste celui d'Oscar Schindler, il a continué à tourner dans des films d'auteurs dans les années 2010, comme dans Quelques minutes après minuit de Juan Anteonio Bayona, Silence de Martin Scorsese, Les Veuves de Steve McQueen ou encore La Ballade de Buster Scruggs de Joel et Ethan Coen. Peut-être qu'en mettant fin à sa carrière dans le cinéma d'action, Liam Neeson va renouer des productions considérées comme plus prestigieuses.