La meilleure série de Netflix est enfin de retour, c'est une pépite qui fait l'unanimité

Considérée par beaucoup comme la meilleure série de Netflix, elle fait enfin son retour après trois ans d'attente pour sa dernière saison.

Le catalogue de Netflix est vaste, sans cesse alimenté de nouveautés pour offrir plus de programmes aux abonnés. Et il faut vraiment que certaines séries ou films soient excellents pour se démarquer du lot. Parmi les productions originales du catalogue (on exclut les ajouts comme Breaking Bad par exemple), l'une d'entre elles est quasi-unanimement considérée comme la meilleure série de Netflix.

Sur le papier pourtant, on peut comprendre que certains n'aient pas nécessairement envie de laisser une chance au programme. A tort. Arcane est une adaptation en série du célèbre jeu vidéo League of Legends dont la première saison a fait un coup d'éclat en 2021. Mais si vous n'êtes pas familiers avec l'univers développé par Riot Games, pas de panique : impossible d'être perdu devant cette série qui incorpore des personnages et un univers connus des joueurs pour les rendre accessibles aux néophytes.

Dans le détail, Arcane suit l'histoire de Vi et Powder, deux sœurs orphelines qui ont grandi dans la ville souterraine et précaire de Zaun, rivale de la riche Piltover. Les drames de la vie les sépareront jusqu'à l'âge adulte, au point que leurs buts semblent irréconciliables, la réconciliation impossible. En parallèle, deux scientifiques font une découverte permettant de grandes avancées technologiques pour Piltover... à condition que celles-ci ne tombent pas en de mauvaises mains, alors que le conflit avec Zaun semble imminent.

Actuellement, il n'existe aucune série comme Arcane sur Netflix. Véritable bijou d'animation, la première saison a connu un succès critique et populaire retentissant (100% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, une note spectateurs de 4,6/5 sur Allociné, 9/10 sur IMDB...). Ceci, grâce à une mise en scène et une animation de haute volée (les dessins mais également les scènes de combat sont impressionnants), une narration accessible et captivante, des personnages développés, le tout servi par la musique d'Imagine Dragons.

Arcane se démarque donc de toutes les séries Netflix par sa qualité et sa forte identité. Les neuf épisodes de la première saison, d'une quarantaine de minutes chacun environ, sont à rattraper d'urgence sur Netflix si vous êtes passés à côté du phénomène. Car la saison 2, qui sera également la conclusion de la série, arrive bientôt : les nouveaux épisodes sont mis en ligne les 9, 16 et 23 novembre sur Netflix.