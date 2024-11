"C'est le raté le plus embarrassant de l'année" : le nouveau film de l'équipe de Forrest Gump se fait descendre par la critique

L'équipe de l'acclamé "Forrest Gump" se réunit pour un nouveau film qui sort en salles ce mercredi 6 novembre 2024. Mais les avis sont catastrophiques.

L'équipe de Forrest Gump, l'un des films les plus populaires de tous les temps, est de retour. Ce mercredi 6 novembre, les téléspectateurs peuvent découvrir le nouveau film réalisé par Robert Zemeckis, à qui l'on doit également les classiques Retour vers le futur, Seul au monde ou Qui veut la peau de Roger Rabbit. Pour sa dernière réalisation, il s'entoure de Tom Hanks et Robin Wright, qui incarnaient Forrest et Jenny dans le film sorti il y a exactement trente ans.

Et pour ce nouveau film, autant dire que le concept est à la fois très original et expérimental. Adapté du roman graphique de Richard McGuire, Here - les plus belles années de notre vie raconte l'histoire de plusieurs familles au fil des générations depuis un endroit bien précis en Nouvelle-Angleterre. Le cinéaste a fait le choix assez audacieux de ne proposer qu'un seul plan fixe pour tout le film, celui d'un coin d'une maison, pour raconter l'histoire et la vie de ses habitants... depuis la préhistoire.

Tom Hanks et Robin Wright à travers les âges sur l'affiche française de "Here". © SND films

L'idée est ambitieuse et très originale. Mais les critiques, anglophones sont pourtant acerbes pour le moment. Here ne récolte que la note de 35% sur Rotten Tomatoes de la part de la presse, et à peine 57% du public. Ce n'est pas mieux sur l'agrégateur Metacritic, qui affiche la note critique de 41/100, et celle du public, seulement à 3,8/10.

Extrêmement sévère, le Guardian qualifie Here de "cauchemar de rajeunissement laid qui suit avec ennui la même maison à travers le temps". Pour le média britannique, "rien ne nous avait vraiment préparé à son ennui impardonnable", qui se trouve "le raté le plus étrange et le plus embarrassant de l'année". Dans l'ensemble, les critiques reprochent au film de "manquer de gravité" (Slant Magazine), mais aussi de réduire son concept original à un simple "gadget" (Rolling Stone) au détriment de "sa substance" (USA Today).

"C'est un choix formel audacieux que de regarder le monde à travers un point fixe dans l'espace, mais, malheureusement, ce n'est qu'au service de la plus grosse dose de mièvrerie de l'année", conclut la journaliste de New York Magazine et Vulture. A l'inverse, le Hollywood Reporter salue "le travail solide" des acteurs.

Déjà en salles aux Etats-Unis, Here a réalisé un démarrage catastrophique, avec seulement 5 millions de dollars engendrés sur plus de 2600 écrans. Rappelons qu'en raison des techniques employées, le film aurait coûté en 45 et 50 millions de dollars. Comme quoi, ce n'est pas toujours dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe.