Le remake de ce manga culte sur Netflix est une réussite, mais vous êtes certainement passés à côté

Ce classique de la bande-dessinée japonaise devient une série plus moderne sur Netflix. Et si elle reste assez confidentielle, c'est une réussite que tous les fans du genre devraient découvrir !

Les animes sont en plein essor sur les plateformes de streaming. D'anciennes adaptations d'anime, comme Death Note, Hunter x Hunter ou Naruto Shippuden sont à binge-watcher sur Netflix. Depuis le mois d'octobre cependant, la plateforme de streaming propose un remake qui sort du lot, une version modernisée d'un classique du genre. Ce manga culte trouve ainsi une nouvelle jeunesse sur le site, vous n'en avez peut-être pas entendu parler.

On ne peut pourtant que vous conseiller de découvrir la version 2024 de Ranma 1/2. Ce manga comique de Rumiko Takahashi, publié entre 1987 et 1996, avait déjà été adapté en série d'animation de 1989 à 1992. Netflix a cependant cherché à moderniser ce classique sous la direction de Kônosuke Uda (qui a travaillé notamment sur One Piece et Sailor Moon) et au studio Mappa (L'attaque des titans, Jujutsu Kaisen...). L'occasion de (re)découvrir une oeuvre majeure de la mangaka, récompensée du Grand Prix du festival d'Angoulême en 2019 pour l'ensemble de son oeuvre.

Ranma 1/2 est une série d'animation mêlant comédie, fantastique, romance et aventures. Il y en a donc pour tous les goûts ! Dans le détail, le manga raconte l'histoire de Ranma Saotome, un adolescent expert en arts martiaux, dont la vie bascule lorsqu'il tombe dans une source chaude magique : lorsqu'il est aspergé d'eau froide, il se transforme en fille, et il redevient un garçon une fois qu'il reçoit de l'eau chaude. De quoi rythmer le quotidien rocambolesque qu'il partage avec sa fiancée, Akane Tendo.

L'adaptation à la sauce 2024 a tout pour plaire les abonnés de Netflix adeptes d'anime : les nostalgiques de la première série d'animation et du manga y retrouveront tout l'humour et le dynamisme de ce manga riche en rebondissements, le tout ponctué par une animation moderne qui ne trahit pas l'esprit ni l'ambiance de l'oeuvre originale.

Si la série ne semble pas encore avoir rencontré un large public (la série ne figure plus dans le classement hebdomadaire des séries non-anglophones de Netflix depuis le 27 octobre, contrairement à l'anime Dan Da Dan sortit au même moment), cela reste une production qui mérite le coup d'œil si vous êtes adeptes d'anime ou simplement de séries comiques légères et pas prises de tête.

Un épisode de Ranma 1/2 est diffusé sur Netflix chaque samedi soir depuis le 5 octobre. La saison 1, composée de 12 épisodes d'une vingtaine de minutes chacun, sera ainsi disponible dans son intégralité le 21 décembre.