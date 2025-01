Ce film de guerre norvégien prend tout le monde par surprise et grimpe dans le top de Netflix

Sorti début janvier sur Netflix, ce long-métrage séduit les abonnés et se trouve dans le top 3 des films les plus vus du moment sur la plateforme de streaming.

La nouvelle année a débuté et sur Netflix, elle a été synonyme de nouvelles entrées dans le catalogue. Côté séries, les abonnés se sont rués sur Tu me manques, la nouvelle série adaptée d'Harlan Coben, ou ont rattrapé les sorties de fin d'année comme Squid Game. Côté films, la comédie Papisitter domine le classement... mais se fait suivre de près par un film de guerre norvégien que personne n'avait vu venir.

Sorti de manière très confidentielle, ce long-métrage est deuxième des films les plus vus du moment sur Netflix en France, et se retrouve plus largement dans le top 3 dans les autres pays du monde. Plus globalement, il est le premier film non-anglophone le plus vu la semaine de sa sortie, le 1er janvier. Et les abonnés se laissent séduire, puisque ce biopic qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale est noté 7,6/10 sur l'Internet Movie Database.

Numéro 24 raconte l'histoire de Gunnar Sønsteby, un jeune apprenti de 21 ans qui décide de résister à l'Allemagne nazie le jour de l'invasion de la Norvège, en juin 1940. Il réalisera plusieurs sabotages et deviendra le "chef du gang d'Oslo".

Et vous l'aurez compris, ce film est inspiré de la véritable histoire de l'une des plus grandes figures de la Résistance en Norvège. Après la libération en mai 1945, Gunnar Sønsteby recevra de nombreuses médailles et distinctions pour ses services, et l'on peut même retrouver une statut le représentant avec sa fameuse bicyclette à Oslo. Gunnar Sønsteby est décédé à 94 ans, le 10 mai 2012.

Le réalisateur John Andreas Andersen a choisi de retracer l'histoire de ce héros norvégien dans Numéro 24. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont conquis : "la bonne surprise Netflix pour bien commencer l'année", commente l'un d'entre eux sur X, "chef d'oeuvre ! Extrêmement touchant !", loue un autre. Le succès est également international, puisque le long-métrage d'1h51 décroche la note de 98% d'avis positifs du public sur Rotten Tomatoes. Si cela vous a rendu curieux, il faut donc se rendre sur Netflix pour découvrir ce biopic de début d'année.