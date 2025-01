Netflix supprime bientôt l'un des plus grands films de tous les temps, il vous reste quelques jours pour (re)voir ce classique

Véritable succès critique et populaire, ce grand classique du septième art quitte Netflix dans les prochains jours. Il vous reste peu de temps pour le revoir.

Netflix est l'une des plateformes de streaming les plus prolifiques du marché. Mettant en ligne chaque semaine plusieurs nouveautés, le géant du secteur doit régulièrement faire le tri dans son catalogue, afin de laisser la place aux nouveaux films et aux nouvelles séries, ou alors parce que les droits d'exploitation de certains programmes arrivent à expiration. C'est pourquoi ce chef d'oeuvre du septième art quitte Netflix dans les prochains jours.

Certains films restent dans l'esprit des spectateurs uniquement le temps de leur visionnage quand d'autres réussissent l'exploit de traverser les générations. C'est le cas de ce drame qui est devenu l'un des plus gros succès du box-office mondial de tous les temps. Le pari était pourtant risqué : reconstitution d'époque, histoire vraie à honorer, duo d'acteurs encore peu connus pour raconter une romance qui tiendrait les spectateurs en haleine pendant plus de 3h, nombreux effets spéciaux... Les défis que devaient relever Titanic étaient nombreux.

Si vous faites parti des rares personnes qui sont passées à côté du phénomène, petite piqûre de rappel : le film de James Cameron, sorti en 1997, raconte la romance fictive de deux passagers du paquebot qui a historiquement succombé des suites d'un naufrage en avril 1912. Si les conventions sociales séparent Jack (Leonardo DiCaprio) et Rose (Kate Winslet), ce voyage va les réunir et leur faire vivre une histoire d'amour aussi épique que tragique. L'idylle aussi passionnée qu'évidente est en effet brutalement interrompue lorsque le navire percute un iceberg dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Le nombre de morts est estimé entre 1490 et 1520 passagers.

Véritable pari pour l'époque, Titanic a été un immense succès critique et populaire. Non content de bouleverser des générations de spectateurs et d'engranger plus de 2,2 milliards de dollars au box-office mondial, grâce à de multiples ressorties depuis bientôt 30 ans, il reste le quatrième film le plus vu de tous les temps. Il a également fait une razzia aux Oscars, engrangeant 11 prix.

Si jamais vous n'avez encore jamais vu le film, ou si vous souhaitez profiter d'une nouvelle séance de visionnage, c'est maintenant ou jamais : Titanic quitte Netflix le 14 janvier 2025. Si jamais vous êtes abonnés à Disney+, il est également possible de le visionner. Sinon, il faudra compter sur les multiples rediffusions télévisées, ou à l'achat et à la location sur les plateformes de VOD.