"J'ai pleuré du début à la fin" : noté 4,6/5, ce film bouleversant est à voir gratuitement en streaming

Pourquoi ne pas profiter de l'hiver et de la baisse des températures pour s'installer sous un plaid et se (re)plonger dans des classiques du septième art ? En ce moment, il est possible de voir l'un d'entre eux gratuitement, et en streaming. Noté 4,6/5 par 9800 lecteurs de Linternaute, ce drame fantastique a bouleversé des générations de spectateurs depuis plus de 25 ans.

Adaptation d'un roman de Stephen King, ce film américain plonge le public dans une prison des années 1930. Un ancien gardien-chef d'un pénitencier y rencontre un homme condamné à mort pour le viol et le meurtre de deux fillettes, crime qu'il nie avoir commis. Son exécution est prévue dans quelques jours à peine. Mais les gardiens vont se rendre compte que ce détenu possède des pouvoirs de guérison fantastiques qui vont ébranler toutes leurs certitudes.

© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 08/01/2025)

Réalisé par Frank Darabont, La Ligne verte a reçu des critiques plutôt correctes aux Etats-Unis à sa sortie en 1999. S'il n'a remporté aucun Oscar, malgré plusieurs nominations, il a surtout séduit le public en devenant le plus grand succès commercial pour l'adaptation d'une oeuvre de Stephen King jusqu'à la sortie de Ça en 2017, avec 286,8 millions de dollars engrangés à travers le monde.

Dénonçant le système carcéral et réfléchissant sur la peine de mort en vigueur aux Etats-Unis, La Ligne verte a bouleversé plusieurs générations de spectateurs. "Une pépite à ne surtout pas rater", peut-on lire sur les avis écrits par les lecteurs de Linternaute, "un chef d'oeuvre parmi les chefs d'œuvres", note un autre internaute, "une leçon de vie", "des personnages attachants", "un film magnifique", écrivent d'autres. "J'ai pleuré du début à la fin", salue un dernier.

Si vous souhaitez découvrir La Ligne verte, c'est votre aubaine, car le film est actuellement disponible en streaming sans avoir à payer ! La plateforme gratuite TF1+ le met à disposition du public. Ce film fantastique est également disponible sur les plateformes Netflix et Max. Ces dernières nécessitent, toutefois, un abonnement pour visionner le long-métrage.