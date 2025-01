Avec 98,2 millions de vues, cette série est l'une des plus vues sur Netflix : sa saison 2 va continuer de captiver les abonnés

La saison 2 de cette série à suspense, qui avait connu un gros succès à ses débuts, est de retour sur Netflix.

Certains des plus gros succès des plateformes de streaming sont des surprises que les médias n'avaient pas forcément anticipés. C'est notamment le cas de cette série à suspense de Netflix. A sa sortie en 2023, elle avait fait un carton d'audience, se hissant à la septième place des séries anglophones les plus vus de la plateforme, avec 98,2 millions de vues... soit mieux que la saison 3 de Stranger Things ou la saison 2 des Bridgerton.

Sans surprise au regard des chiffres, ce succès a été renouvelé pour une suite, qui est sortie cette semaine sur Netflix. La question est désormais de savoir si les abonnés seront toujours au rendez-vous, et si elle marchera dans les pas de Squid Game, dont la saison 2 affole les compteurs depuis un mois.

© Siviroon Srisuwan/Netflix © 2024

Sortie en mars 2023, The Night Agent suit un agent du FBI subalterne, en charge de la permanence d'urgence de la Maison-Blanche. Un jour, il reçoit un appel de détresse : il se retrouve alors au centre d'une dangereuse mission, qui implique une taupe à la Maison-Blanche ainsi qu'une vaste conspiration.

The Night Agent est venu révéler l'acteur Gabriel Basso au public. L'acteur américain âgé de 30 ans s'était déjà illustré dans Une ode américaine et The Big C, et a pu être aperçu au cinéma depuis dans le film de Clint Eastwood Juré n°2 (il y incarne l'accusé). Dans la série d'action de Netflix, il donne la réplique à Luciane Buchanan (Le conteneur, Mother Tongue), Hong Chau (Le Menu, Watchmen, The Whale), Sarah Desjardins (Yellowjackets) ou encore Eve Harlow (Watson, The Edge of Sleep).

La saison 2 de The Night Agent s'inscrit déjà comme l'une des grosses sorties de Netflix pour ce mois-ci. Le showrunner a confirmé auprès de Comicbook.com que cette suite sera autonome par rapport à la première, "dans une autre partie du monde, pour explorer des personnages que nous avons vu dans la saison 1". Les nouveaux épisodes ont été mis en ligne sur la plateforme de streaming jeudi 23 janvier 2025. Et que les fans se rassurent, une saison 3 est déjà en préparation.