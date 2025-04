Avec 96% d'avis positifs, c'est l'une des meilleures séries des années 2020 : elle revient pour une nouvelle saison

Véritable succès critique et populaire, cette série acclamée est de retour pour de nouveaux épisodes. Sa nouvelle saison promet de tenir en haleine les abonnés.

A l'avènement du binge-watching et des plateformes de streaming, le visionnage boulimique d'une saison voire d'une série entière est presque devenu la norme. Il existe de moins en moins de séries qui continuent d'adopter le visionnage hebdomadaire, et dont on attend avec impatience la sortie de la nouvelle saison.

L'une d'entre elles fait pourtant son retour cette semaine. Lancée en janvier 2023, la première saison a été saluée pour l'écriture sensible, ses personnages et sa mise en scène impactante. Elle reçoit 96% d'avis positifs de la presse sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, devenant l'une des séries les mieux notées de ces années 2020. Pour Empire, il s'agit "d'un chef d'oeuvre", quand Numerama salue "une proposition artistique hors du commun".

Au premier abord pourtant, plusieurs spectateurs auraient pu avoir peur de se lancer dans ce programme. Il s'agit en effet de l'adaptation d'un jeu post-apocalyptique qui avait donc le double défi de retranscrire l'intrigue fidèlement pour les fans, tout en la rendant accessible au plus grand nombre. C'est donc un véritable tour de force qu'a réussi The Last of Us puisqu'elle a été à la fois saluée par de nombreux fans, tout en se construisant une nouvelle base d'admirateurs.

© Photograph by Liane Hentscher/HBO

Si vous avez raté le phénomène, sachez simplement que The Last of Us nous plonge dans un monde apocalyptique où la mutation d'un champignon transforme les êtres humains en zombies fongiques. Dans ce contexte, l'un des survivants, Joel, se voit donner comme mission d'accompagner une adolescente, Ellie, dans un voyage à travers les Etats-Unis. Insensible à la mutation, elle est le seul espoir de l'humanité pour sa survie.

L'intelligence de The Last of Us réside dans le portrait du monde apocalyptique qu'il dépeint. Sur leur route, Joel et Ellie vont être confrontés directement à l'impact de la mutation sur la société humaine, pour le pire mais aussi pour le meilleur. Et autant dire que parfois, le pire danger n'est pas le zombie. A travers des personnages complexes et une interprétation sensible des acteurs principaux (Pedro Pascal et Bella Ramsey en tête), The Last of Us est une série brillamment écrite et mise en scène, haletante et bouleversante à regarder.

La saison 2 était très attendue, et elle arrive enfin : le premier épisode est diffusé sur la plateforme de streaming Max dans la nuit du dimanche au lundi 14 avril en France. Passée cette date, un épisode sera mis en ligne chaque semaine.