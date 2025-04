Série Harry Potter : qui est Paapa Essiedu et pourquoi il ne fait pas l'unanimité dans le rôle de Rogue

Le casting des professeurs de Poudlard dans la prochaine série Harry Potter a été dévoilée par HBO. On sait quel acteur jouera le fameux professeur de potion.

C'est désormais officiel : la prochaine série Harry Potter a trouvé ses professeurs de Poudlard. Alors que l'on ne sait pas encore quels seront les jeunes acteurs qui joueront les élèves, les noms des interprètes du corps professoral a été dévoilé par HBO le 14 avril 2025. John Lithgow (Dexter) sera le directeur Albus Dumbledore, Janet McTeer (Kaos) interprètera Minerva McGonagall, tandis que Nick Frost (Shaun of the Dead, Hot Fuzz) a été choisi pour jouer Hagrid. Les noms des interprètes de Quirrell et de Rusard sont également connus : il s'agira de Luke Thallon et Paul Whitehouse.

L'un des favoris des fans, Severus Rogue, a également trouvé son interprète : il sera joué par l'acteur britannique Paapa Essiedu, comédien de 34 ans connu pour ses rôles dans I May Destroy You, Gangs of London ou The Lazarus Project. Plus récemment, il avait impressionné face à Saoirse Ronan dans le film dramatique The Outrun, confirmant le fait qu'il s'impose comme une figure montante du cinéma britannique.

En revanche, l'annonce de son nom au casting a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Certains ont fait savoir sur le réseau social X qu'ils auraient préféré un comédien "plus fidèle" à la description physique par le livre. Paapa Essiedu est en effet un homme noir, et certains trouvent qu'il ne correspond pas exactement à la description physique du personnage, décrit avec un teint cireux et un teint pâle. En 2015, un débat similaire avait agité la toile lorsque l'actrice noire Noma Dumezweni avait incarné Hermione Granger dans la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant maudit. L'autrice J.K. Rowling avait plébiscité ce choix, précisant que l'actrice avait donné la meilleure audition et qu'elle n'avait jamais écrit que son personnage avait la peau blanche.

Un acteur acclamé

Contrairement à Alan Rickman qui a joué le professeur de potion avant lui au cinéma, Paapa Essiedu possède l'âge adéquat, puisque Rogue est décrit comme un homme trentenaire dans les romans de J.K. Rowling (Alan Rickman avait 55ans au moment d'endosser le rôle). Sur cet aspect précis, il est donc plus fidèle que la première version cinématographique de Severus Rogue. Si l'on exclut les commentaires purement racistes, certains internautes auraient préféré voir Adam Driver dans le rôle, qui correspond davantage à une version plus jeune d'Alan Rickman.

Certains fans de la franchise s'inquiètent également que "personne ne puisse égaler Alan Rickman", qui a conféré au rôle une intensité et un charme inégalé. Il est vrai que l'acteur britannique, décédé en 2016,a laissé une empreinte durable sur la franchise, et marcher dans ses pas ne sera pas une mince affaire. A ce titre, Paapa Essiedu n'est pas un choix absurde : il a déjà été remarqué pour ses rôles à la télévision pour ses prestations, surtout celle dans I May Destroy You. Attendons donc de voir sa prestation dans la peau du professeur de potion, il pourrait reserver des surprises.