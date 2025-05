Les abonnés de Netflix raffolent de cette saga d'action, elle cartonne à chaque fois et ce n'est pas près de s'arrêter

Explosions et courses poursuites sont au programme de cette franchise de films d'action français que les abonnés de Netflix ne peuvent s'empêcher de regarder.

Les abonnés de Netflix raffolent des films d'action. La preuve avec les longs-métrages The Old Guard, The Gray Man, Red Notice, Carry-On, ou Extraction, qui ont tous cartonné sur la plateforme ces derniers mois. Les productions françaises ne font pas exception et peuvent même se hisser dans le top 10 non-anglophone de tous les temps, comme l'ont démontré les succès d'Ad Vitam ou de Aka.

Une franchise de films d'action français est d'ailleurs particulièrement plébiscitée par les abonnés de Netflix. Lancée en 2020, elle a trôné en tête du top 10 de la plateforme avec ses deux premiers films, signant des démarrages en trombe qui ont pu lui permettre, un temps du moins, de faire partie de la liste des productions au N rouge non-anglophones les plus populaires. Pour surfer sur la vague de ce succès, un troisième et dernier volet voit le jour.

© Netflix / Capture d'écran du teaser officiel

Les films de la saga Balle perdue suivent les aventures de Lino, un mécanicien passionné de voitures-béliers, qui met ses talents au service de la police. Les abonnés ont pu suivre les péripéties du protagoniste, incarné par Alban Lenoir en 2020 et 2022. Le premier volet est particulièrement apprécié, puisqu'il décroche la note presse solide de 3,5/5 sur Allociné.

Le 7 mai, Netflix met en ligne le troisième et dernier épisode de la franchise. Celui-ci va mener jusqu'à l'affrontement entre Lino et Areski, après que ce dernier ait tué le capitaine de police Charas (Ramzy Bedia) et fait accuser Lino du meurtre dans le second opus. Alban Lenoir rempile donc, accompagné de Nicolas Duvauchelle, Stefi Celma ou encore Gérard Lanvin dans un nouveau rôle.

Comme la bande-annonce du film peut le laisser présager, ce troisième épisode s'annonce chargé en adrénaline et riche en rebondissements explosifs que les amateurs du genre vont apprécier. Si vous avez besoin d'un petit rattrapage avant de voir le troisième épisode à partir du 7 mai, les deux premiers films de la franchise Balle perdue sont actuellement disponibles sur Netflix.