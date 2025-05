La France à l'envers ! La météo du pont du 8 mai se précise, les experts n'en reviennent pas

Le pont du 8 mai est là et les prévisions météo se précisent. Elles sont surprenantes et très différentes selon les départements.

Entre le pont du 1er et du 8 mai, avez-vous fait le bon choix ? Le 1er mai a été une journée estivale avec du soleil et un pic de chaleur, pouvant monter à 30 degrés localement. Ce temps s'est maintenu le lendemain. La situation s'est dégradée samedi et dimanche avec le retour de la pluie et des orages sur une bonne partie du pays. La chute des températures a été brutale avec jusqu'à -10, voire -15 degrés localement en 48 heures.

Ce lundi 5 mai, le ciel est variable et la fraicheur s'installe. De la pluie tombe dans le PACA et le Rhône-Alpes. La Chaine Météo parle d'un temps de "fin mars" en ce début de semaine. Mardi, un risque de gelées blanches est possible au lever du jour de la Normandie aux Hauts-de-France. Mercredi, le ciel est lumineux au nord et le temps reste instable au sud. Sur ces trois premiers jours, les températures restent assez stationnaires et en dessous des normales de saison.

A partir de jeudi, va débuter le pont du 8 mai. De nombreux Français pourraient en profiter pour partir quelques jours en posant leur vendredi. Cependant, il faudra bien choisir sa destination. L'instabilité persistera des Pyrénées aux Alpes et dans le sud-est. Un temps menaçant est aussi prévu en Alsace et sur le bassin parisien. Le temps sera plus ensoleillé sur la côte de la Manche et atlantique. On sera donc loin du temps à barbecue du 1er mai. Les températures ne dépasseront pas les 20 degrés : il fera 20 à Paris, 19 à Lille ou Lyon, 18 à Marseille ou encore 16 à Strasbourg.

© La Chaine météo

Vendredi, la perturbation pourrait remonter touchant toute la partie sud de la France, mais aussi l'ouest. Seul le bassin parisien, les Hauts-de-France et l'Alsace pourraient échapper aux ondées. Samedi, le soleil sera encore plus présent au nord, descendant jusqu'au-dessus de la Loire. Sur la moitié sud, les averses continueront et un risque orageux pourrait se développer dans le sud-ouest. Même schéma pour dimanche avec des températures qui vont progressivement remonter avec jusqu'à 22 degrés à Paris et Rouen, 21 à Rennes et 20 à Lille.

La météo de cette semaine est surprenante au vu de la saison, La Chaine Météo parle même d'une "France à l'envers" : les experts sont en effet étonnés de l'inversion classique qui s'opère : de la pluie et grisaille au sud, un temps plus sec au nord. Vous l'avez donc compris pour profiter du pont, il est préférable d'aller dans le nord du pays.