C'est l'un des films de Quentin Tarantino préféré du public : vous pouvez le revoir cette semaine à la TV

Réalisateur adoré, Quentin Tarantino a réalisé plusieurs pépites que le public affectionne. L'un d'entre eux est particulièrement populaire.

Parmi les cinéastes américains qui font l'unanimité auprès de la presse et du grand public, on retrouve sans hésitation Quentin Tarantino. De Pulp Fiction à Reservoir Dogs ou Kill Bill, en passant par les plus récents Inglourious Basterds ou Once Upon a Time... in America, le cinéaste de 62 ans s'est imposé par sa cinéphilie, l'écriture de ses dialogues, ses scènes violentes, et son style de narration pointu.

Difficile d'établir un classement des meilleures réalisations de Tarantino. Mais l'un des plus populaires est n°1 du top du cinéaste sur Allociné, avec la note presse de 4,6/5, celle des spectateurs s'élève à 4,5/5. Si du côté des sites américains comme Metacritic ou Rotten Tomatoes, il se fait devancer par Pulp Fiction, il obtient tout de même d'excellentes notes qui en font l'un des favoris du cinéaste.

© Andrew COOPER - © 2012 - Visiona Romantica, Inc. All Rights Reserved

Sorti en 2013, Django Unchained se déroule deux ans avant la Guerre civile américaine. On y suit un esclave, Django, libéré par un chasseur de primes allemand. Ensemble, ils traquent des criminels recherchés. Mais Django n'a qu'un objectif : retrouver son épouse, elle aussi esclave, et qu'il n'a plus revu depuis de nombreuses années. De la réinvention du western à la pluralité de tons, des interprétations à la bande originale, de l'écriture des personnages à la dénonciation du passé esclavagiste des Etats-Unis... Tout y est maîtrisé à la perfection !

Récompensé de l'Oscar 2013 du meilleur scénario original et de celui du meilleur acteur pour un second rôle pour Christoph Waltz, Django Unchained a su séduire le public et s'est illustré comme le plus gros succès commercial du réalisateur. Ceci grâce à son casting (Christoph Waltz donc, mais aussi Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson) mais aussi sa mise en scène sanglante et spectaculaire qui prouve que Tarantino fait partie des grands de sa génération.

Si vous ne l'avez jamais vu, ou que vous souhaitez le revoir, c'est à la télévision que ça se passe en premier lieu. Django Unchained est diffusé ce lundi 12 mai 2025. C'est sur France 3, à partir de 21h05, que vous pouvez (re)voir ce classique de la filmographie de Quentin Tarantino. Autrement, le long-métrage est également disponible en streaming sur Netflix, ainsi que sur la plupart des plateformes de VOD, à l'achat et à la location.