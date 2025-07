Dès que cette star est au casting d'un film Netflix, c'est un carton : son dernier projet sort très bientôt

Cette actrice américaine est l'une des stars les plus populaires sur Netflix : elle a été à l'affiche de gros succès de la plateforme de streaming, et son prochain film sort très bientôt.

Netflix a révélé de nombreuses stars au grand public. On pense à Millie Bobby Brown, qui tourne presque exclusivement pour la plateforme de streaming depuis Stranger Things, Regé-Jean Page qui s'est illustré dans la première saison de La chronique des Bridgerton, ou Noah Centineo de A tous les garçons que j'ai aimés.

Depuis quelques mois, une autre actrice s'est illustrée sur la plateforme de streaming. Et à chaque fois qu'elle figure dans une production Netflix, c'est un carton. L'un de ses derniers films s'est hissé dans le top 10 de tous les temps à la fin de l'année dernière, quand un autre est resté plusieurs semaines en tête du top 10 hebdomadaire au printemps.

© YOHAN BONNET/SIPA (publiée le 08/07/2025)

Née en 1993, Sofia Carson s'est d'abord fait connaître dans la trilogie de téléfilms Descendants, faisant d'elle l'une des égéries de la chaîne Disney Channel. Après avoir été à l'affiche de The Perfectionists, spin-off de Pretty Little Liars, et avoir débuté une carrière dans la musique, c'est sur Netflix qu'elle s'est fait un nom.

Sofia Carson a d'abord co-produit et joué dans le film Nos cœurs meurtris, sorti en 2022. Par la suite, elle jouait l'un des premiers rôles dans Carry-On, film d'action qui se déroule dans un aéroport à Noël, avec Taron Egerton. Il est devenu depuis décembre 2024 le second plus gros succès anglophone de tous les temps pour le géant au N rouge, avec 172,1 millions de vues. La comédienne et chanteuse était également la tête d'affiche de Demain est un autre jour, qui est resté plusieurs semaines dans le top 10 au premier trimestre 2025.

Et Netflix n'en a, semble-t-il, pas encore fini avec Sofia Carson. Moins de six mois après la sortie de Demain est un autre jour, l'actrice revient à l'affiche d'un drame romantique sur la plateforme de streaming. Dans My Oxford Year, elle incarne une étudiante américaine à la prestigieuse université britannique qui tombe amoureuse de son professeur, incarné par Corey Mylchreest (La reine Charlotte). Nul doute que ce nouveau programme risque de susciter la curiosité le jour de sa mise en ligne, le 1er août sur Netflix. On découvrira alors si le charme de Sofia Carson continue d'opérer chez les abonnés !