Conduite à l'américaine : quelle est cette nouvelle tendance dangereuse qui déferle sur les routes ?

De plus en plus d'automobilistes adoptent la conduite "à l'américaine" pourtant en contradiction totale avec le Code de la route.

Après les ronds-points "à la hollandaise", c'est au tour de la conduite "à l'américaine" de se répandre sur les routes de nombreux pays européens ! Il ne s'agit pas cette fois-ci d'aménagements visant à protéger les cyclistes dans les sens giratoires, mais d'un style de conduite inspiré des habitudes nord-américaines. Aux États-Unis ou au Canada, les règles de conduite ne sont pas toutes les mêmes qu'en France et plus généralement qu'en Europe. Il est ainsi fréquent, et surtout autorisé, d'occuper les voies du milieu ou de gauche même en l'absence de véhicules à dépasser. Cette pratique gagne du terrain sur le vieux continent, notamment sur les routes rapides, provoquant une inquiétude chez les professionnels de la sécurité routière.

Cette évolution du comportement des automobilistes n'est cependant pas seulement le fruit de leur indiscipline. Si certains conducteurs n'ont que faire des règles à respecter, d'autres décident de délaisser la voie de droite pour des questions de sécurité. La raison ? La dégradation des routes, notamment sur les voies de droite. En Espagne, des associations d'automobilistes dénoncent le mauvais état de la chaussée sur la file de droite, à cause notamment du passage répété des poids lourds. L'exemple de la très fréquentée A-6 entre Madrid et La Corogne est mis en avant, avec une déformation accrue de la voie de droite qui rend la conduite plus dangereuse. Les automobilistes préfèrent donc se rabattre vers les files du centre et de gauche jugées plus sûres.

© 123RF

Si ce choix peut sembler logique d'un point de vue sécuritaire, il va pourtant à l'encontre des règles du Code de la route, tant en Espagne qu'en France. Dans les deux pays, la circulation sur la voie de droite est obligatoire en dehors des manœuvres de dépassement. L'article R412-9 du Code de la route français impose l'usage de la file la plus à droite sauf en cas de besoin avéré. En ne respectant pas cette règle, les conducteurs peuvent contribuer à densifier les voies de gauche, générant des ralentissements et augmentant les risques de collisions entre véhicules.

Bien que le vieillissement des routes soit un problème majeur pour la sécurité des usagers, il est urgent de rappeler que la loi punit sévèrement les automobilistes qui roulent sans aucune raison sur les voies de gauche. En France, ne pas rester à droite sur une chaussée à double sens de circulation est sanctionné par une contravention de 4ème classe, soit une amende de 135 euros, et par le retrait de 3 points sur le permis de conduire. Et même en faisant preuve de bonne foi, vous aurez sans doute bien du mal à justifier de votre conduite "à l'américaine" auprès des forces de l'ordre pour échapper à l'amende.