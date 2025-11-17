Les Français peuvent voir ce film avant les Américains, et ils sont impatients de le découvrir

La France peut découvrir ce film très attendu avant sa sortie américaine.

En France, les films sortent les mercredis, quand les Américains doivent attendre le vendredi. C'est pourquoi les films événements sont souvent visibles pour les fans français deux jours avant leur sortie outre-Atlantique. C'est par exemple le cas de Wicked : For Good, que les Etats-Unis attendent avec impatience de découvrir. Sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, nombreux sont les internautes à partager leur impatience à l'idée de découvrir la suite de la comédie musicale à succès.

S vous êtes passés à côté du phénomène, voici quelques explications : Wicked est l'adaptation de l'une des comédies musicales les plus populaires de Broadway. Ce prequel du magicien d'Oz, qui raconte la véritable histoire des deux sorcières rencontrées par Dorothy, est créé en 2003 et s'impose comme l'un des plus gros classiques du musical américain. En 2019, elle fait partie des cinq comédies musicales les plus jouées de l'avenue new-yorkaise, trois ans après avoir dépassé le milliard de dollars de bénéfices généraux.

© © Universal Studios. All Rights Reserved.

Pas étonnant donc qu'Hollywood s'en empare. Le réalisateur John M. Chu, qui s'est déjà illustré sur la comédie musicale In the Height, s'attelle à mettre en scène cette histoire en deux parties. Le premier film est sorti au cinéma à la fin de l'année 2024. C'est un gros succès : les critiques sont dans l'ensemble très positives, il reçoit dix nominations aux Oscars (et repart avec les statuettes des meilleurs costumes et des meilleurs décors), et devient l'adaptation d'une comédie musicale de Broadway la plus rentable de tous les temps, ainsi que le cinquième film plus rentable de l'année 2024.

Le succès est particulièrement important aux Etats-Unis (473 millions de dollars engendrés pour un budget estimé à 150 millions de dollars). Logique, puisque le public est familier de la comédie musicale et de ses chansons qui sont des classiques. La France est moins sensible au projet, mais également moins au fait de ce projet 100% US.

La seconde partie, Wicked : For Good, sort un an plus tard aux Etats-Unis. Cynthia Erivo, Ariana Grande et Jonathan Bailey rempilent. Cette suite se rapproche temporellement de l'intrigue du Magicien d'Oz, alors qu'Elphaba est connue comme la Méchante Sorcière de l'Ouest, peu de temps avant que Dorothy n'arrive au Pays d'Oz. Il s'agit de l'adaptation du second acte de la comédie musicale.

En France, il est possible de la découvrir dès le 19 novembre 2025. Les Américains devront, eux, patienter quelques temps après, puisque le film ne sera visible sur grand écran qu'à partir du 21 novembre 2025.