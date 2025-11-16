Des milliers d'élèves français n'auront pas cours à cette date en décembre, ils auront un week-end prolongé

Avant les vacances scolaires de Noël, ces élèves chanceux auront le droit à un jour de repos supplémentaire par rapport aux autres.

Le calendrier pour l'année scolaire prochaine (2026-2027) a été dévoilé. Après des vacances communes à la Toussaint et à Noël, ce sera la zone C qui débutera les vacances d'hiver et de printemps et la zone B qui les clôturera. Il y a encore du temps puisque les élèves ont presque une année entière d'école à effectuer avant de penser à ce nouveau calendrier. Leur prochain repos aura lieu à partir du samedi 20 décembre pour les fêtes de fin d'année et durera jusqu'au dimanche 4 janvier.

Pourtant, certains élèves auront le droit à un repos en décembre avant même les vacances officielles. Cela leur donnera même l'occasion de profiter d'un week-end prolongé. Cette journée sans cours tombe, en effet, le lundi 8 décembre. Il ne s'agira pas d'un jour férié, mais d'une journée "banalisée", selon le calendrier de l'Académie Corse, qui regroupe donc les élèves concernés. Ils étaient 46 964 à la rentrée 2025, dont 24 144 dans le premier degré et 22 820 dans le second. Les écoliers sont répartis dans 253 écoles, 31 collèges, 15 lycées et 1 Erea.

Ce n'est pas rare que des petites différences de calendrier se glissent entre l'Ile de Beauté et l'Hexagone. La rentrée y avait par exemple eu lieu un jour plus tard, le 2 septembre. Le 8 septembre avait ensuite été férié.

Mais pourquoi la Corse n'aura pas école le 8 décembre ? Depuis 1735, il s'agit de la festa di a Nazione, soit la fête de la nation corse, célébrant la date de l'élaboration de la constitution corse. Au XVIIIe siècle, l'île avait lutté contre la domination génoise et avait fini par obtenir la séparation définitive d'avec Gênes. Elle s'était alors placée sous la protection de la Vierge Marie, qui est aussi honorée le 8 décembre, date de la fête de l'Immaculée Conception. C'est aussi à cette époque que le Dio vi Salvi Regina, qui était un chant religieux célébrant la mère du Christ, avait été choisi comme hymne.

Ainsi, depuis 2004, c'est un jour banalisé dans l'académie de Corse et les établissements organisent souvent des événements autour de l'histoire et de la culture de l'île, mais ne donnent pas cours aux élèves. D'autres départements français profitent aussi de telles exceptions. En Alsace-Moselle, regroupant la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, le 26 décembre est férié. Ce congé concernera davantage les travailleurs que les enfants qui seront déjà en vacances. Il correspond au jour de la fête chrétienne de la Saint Etienne, prolongeant aussi Noël pour les familles.