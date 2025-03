Prime Video : les films et séries à ne pas manquer sur Amazon en mars

Voici les nouveautés qu'il ne faudra pas rater sur la plateforme de streaming d'Amazon ce mois-ci.

Qu'est-ce qu'on regarde ce mois-ci sur Prime Video ? Les événements qui vont rythmer mars se feront sans conteste du côté des séries. A partir du 13 mars 2025, les abonnés d'Amazon vont pouvoir découvrir la saison 3 de la série fantastique La roue du temps, portée par Rosamund Pike.

Dès le lendemain, ce sont les amateurs d'humour français qui seront servis grâce à la mise en ligne de Liars club, série dans laquelle des duos de célébrités françaises devront tenter de convaincre leurs adversaires que leurs mensonges sont vrais. On retrouve dans cette première saison Kad Merad, Olivier Baroux, Melha Bedia, Oulaya Amamra, Ahmed Sylla, Hakim Jemili, ou encore Mcfly et Carlito. Ci-dessous on fait le point sur toutes les nouvelles entrées au catalogue de Prime Video en mars 2025.

La roue du temps (saison 3) : 13 mars

(saison 1) : 14 mars

Bosh : Legacy (saison 3) : 27 mars

La saga RoboCop : 1er mars

: 1er mars

Et pour quelques dollars de plus : 1er mars

Le dernier tango à Paris : 1er mars

Tomb Raider : 1er mars

Landline : 3 mars

Marked Men : 4 mars

: 6 mars

Spider-Man : Homecoming : 15 mars

Spider-Man : Far from home : 15 mars

Trilogie Le Parrain : 15 mars

Expendables 4 : 21 mars

Le feu intérieur : 24 mars

Holland : 27 mars

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire dès le 11 juin. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.