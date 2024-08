Prime Video : les nouveautés films et séries à ne pas manquer en septembre

Quelles sont les nouveautés à suivre sur Prime Video ? Retrouvez le calendrier détaillé des prochains films et séries au catalogue d'Amazon.

Qu'est-ce qu'on regarde sur Prime Video ce mois-ci ? Pour la rentrée, la nouvelle plateforme de streaming d'Amazon propose le 12 septembre une nouvelle émission, Popstars, dans laquelle un jury composé de Louane, Eddy de Pretto et Alonzo partent à la recherche des jeunes groupes musicaux talentueux de demain. Celui qui remportera la compétition sera signé au sein du label Parlophone/Warner Music France.

En septembre, il sera également possible de découvrir la saison 2 de Miskina, la pauvre avec Melha Bedia (27 septembre), mais aussi le film d'action Boy kills world avec Bill Skarsgard (14 septembre), avant de lancer le film policier Killer Heat avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley et Richard Madden. Ci-dessous, découvrez les principales nouveautés originales d'Amazon à voir ce mois-ci sur Prime Video.

S'abonner à Amazon Prime Video

Les Anneaux de Pouvoir (saison 2) : tous les jeudis

Sous le soleil (saison 1 à 13) : 1er septembre

Diane, femme flic (saison 1 à 10) : 1er septembre

Young Sheldon (saison 6) : 1er septembre

Profilage (saison 1 à 10) : 1er septembre

Shrink (saison 1) : 8 septembre

No Activity (saison 2) : 12 septembre

The Grand Tour (saison 6) : 13 septembre 2024

Courtois (saison 1) : 20 septembre 2024

Miskina, la pauvre (saison 2) : 27 septembre 2024

Les meilleures séries de Prime Video

Saga Le Seigneur des Anneaux : 1er septembre 2024

Saga La Mutante : 1er septembre 2024

Boy kills world : 14 septembre 2024

: 14 septembre 2024 The Bricklayer : 18 septembre 2024

Miller's Girl : 20 septembre 2024

Killer Heat : 26 septembre 2024

Les meilleurs films de Prime Video

Prime Video a fait une entrée fracassante il y a quelques années sur les programmes sportifs phares en raflant la diffusion de plusieurs matchs de Roland Garros ou de grands événements du calendrier. La plateforme de streaming propose également l'accès aux 306 matchs de ligue 1 moyennant un abonnement à Dazn, via Prime Video Channel. En plus de votre abonnement, cela coûte 29,99 euros par mois (engagement 12 mois) ou 39,99 euros par mois (sans engagement).

Depuis août 2021, la Ligue 1 est en effet proposée dans un nouvel abonnement appelé Amazon Prime Ligue 1 dans lequel les fans du championnat français pourront découvrir 80% des matchs de la Ligue 1 pour chaque journée du tournoi. Pour en savoir plus sur cette offre spécifique, notamment au sujet de son coût, vous pouvez vous diriger vers notre article dédié ci-dessus.

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire dès le 11 juin. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.