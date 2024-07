Space Cadet : ce qu'il faut savoir sur la comédie spatiale avec Emma Roberts

"Space Cadet" est une comédie américaine sur le thème de l'espace avec Emma Roberts. Disponible le 4 juillet 2024 sur Prime Video.

Une nouvelle comédie hilarante débarque sur Prime Video : Space Cadet, avec Emma Roberts (la nièce de Julia Roberts) dans le rôle d'une jeune femme prête à tout pour réaliser son rêve de devenir astronaute. Réalisé par Liz W. Garcia, Space Cadet est un film qui se veut inspirant et humoristique destiné à un large public. Avec une intrigue centrée sur le fait de suivre ses rêves avec authenticité et détermination, cette comédie feel-good transmet un message inspirant, celui de ne pas s'interdire de viser toujours plus haut, jusqu'à atteindre les étoiles.

De quoi parle Space Cadet ?

Dans Space Cadet, Emma Roberts incarne Tiffany Simpson, alias "Rex", une jeune femme qui a toujours rêvé d'aller dans l'espace mais qui s'est un peu perdue en chemin. Bien décidée à y remédier, elle envoie sa candidature "améliorée" pour un programme d'entraînement de la NASA. Et elle est acceptée ! Débordée par la situation mais pouvant compter sur sa vivacité et son audace, Rex est déterminée à se faire une place parmi les meilleurs élèves de la formation. Parviendra-t-elle à partir dans l'espace avant d'être démasquée ?

Quels acteurs au casting de Space Cadet ?

Emma Roberts : Tiffany Simpson

Tom Hopper : Logan O'Leary

Poppy Liu : Nadine Cai

Gabrielle Union : Pam Proctor

Kuhoo Verma : Violet Marie Vislawski

Desi Lydic : Dr. Stacy Kellogg

Sebastián Yatra : Toddrick Spencer

Sam Robards : Calvin Simpson

Où voir Space Cadet en streaming ?

Pour découvrir Space Cadet et savoir si Tiffany réalisera son rêve d'aller dans les étoiles, rendez-vous dès le 4 juillet 2024 sur Prime Video. La plateforme de streaming propose également un large choix de films et séries. Pour les visionner, il suffit de s'abonner. Sachez qu'Amazon Prime Video propose une période d'essai gratuit de 30 jours, ensuite, l'abonnement est automatiquement renouvelé au tarif de 6,99 € par mois.