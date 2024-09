Prime Video : quelles nouveautés films et séries découvrir en octobre sur Amazon ?

La plateforme de streaming d'Amazon propose plusieurs nouveautés films et séries pour ses abonnés au mois d'octobre. On fait le point sur ce qu'il ne faut pas rater.

Prime Video propose plusieurs nouveautés en octobre 2024, particulièrement pour tous les amateurs de séries. En octobre 2024, les abonnés de la plateforme de streaming d'Amazon pourront notamment découvrir la suite de la série d'animation La légende de Vox Machina (3 octobre) mais aussi la première saison du spin-off de Citadel, centré sur le personnage de Diana Cavalieri, le 10 octobre.

Les fans de The office pourront également découvrir une nouvelle version : après la version uk et us, au tour de l'Australie de proposer sa version de la comédie de bureau culte. Enfin, l'un des événements du mois reste également la sortie de la série française Culte, qui revient sur les coulisses de la création de Loft Story, le 18 octobre. Ci-dessous on fait le point sur toutes les nouvelles entrées au catalogue de Prime Video en octobre.

S'abonner à Amazon Prime Video

Buffy contre les vampires (saison 1 à 7) : 1er octobre

(saison 1 à 7) : 1er octobre Chicago PD (saison 1 à 9) : 1er octobre

NCIS (saison 1 à 18) : 1er octobre

(saison 1 à 18) : 1er octobre Legend of vox machina (saison 3) : 3 octobre

Spice up our love (saison 1) : 3 octobre

Glee (saison 1 à 6) : 5 octobre

(saison 1 à 6) : 5 octobre Killer cakes (saison 1) : 8 octobre

Citadel : Diana (saison 1) : 10 octobre

(saison 1) : 10 octobre The X-Files (saison 1 à 11) : 10 octobre

Drop Dead Dive (saison 1 à 6) : 15 octobre

(saison 1 à 6) : 15 octobre Are you smarter than a celebrity (saison 1) : 16 octobre

The Office (version australienne) : 17 octobre

Culte (saison 1) : 18 octobre

The Devil's hour (saison 2) : 18 octobre

Like a dragon : Yakuza (saison 1) : 24 octobre

(saison 1) : 24 octobre The Pasta Queen (saison 1) : 24 octobre

Les meilleures séries de Prime Video

Saga James Bond : 1er octobre

House of spoils : 3 octobre

Brothers : 17 octobre

Saga Le Labyrinthe : 20 octobre

Canary Black : 24 octobre

Long Distance : 27 octobre

Barbaque : 25 octobre

Les meilleurs films de Prime Video

Prime Video a fait une entrée fracassante il y a quelques années sur les programmes sportifs phares en raflant la diffusion de plusieurs matchs de Roland Garros ou de grands événements du calendrier. La plateforme de streaming propose également l'accès aux 306 matchs de ligue 1 moyennant un abonnement à Dazn, via Prime Video Channel. En plus de votre abonnement, cela coûte 29,99 euros par mois (engagement 12 mois) ou 39,99 euros par mois (sans engagement).

Depuis août 2021, la Ligue 1 est en effet proposée dans un nouvel abonnement appelé Amazon Prime Ligue 1 dans lequel les fans du championnat français pourront découvrir 80% des matchs de la Ligue 1 pour chaque journée du tournoi. Pour en savoir plus sur cette offre spécifique, notamment au sujet de son coût, vous pouvez vous diriger vers notre article dédié ci-dessus.

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire dès le 11 juin. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.