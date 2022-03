Adam à travers le temps : faut-il voir le film avec Ryan Reynolds sur Netflix ?

ADAM A TRAVERS LE TEMPS NETFLIX. Ryan Reynolds donne la réplique à Mark Ruffalo dans la comédie de science-fiction "Adam à travers le temps". Critiques.

[Mis à jour le 11 mars 2022 à 10h20] Netflix a mis en ligne le 11 mars 2022 une nouvelle comédie familiale de science-fiction, Adam à travers le temps. Le protagoniste, un pilote incarné par Ryan Reynolds, remonte le temps et atteri par erreur en 2022, rencontrant alors l'enfant qu'il était et sa mère. Une erreur puisque le héros voulait remonter encore plusieurs années auparavant, avant la disparition de son père, qui a découvert le voyage à travers le temps par hasard. Mais Adam adulte et Adam enfant sont traqués par de mystérieux poursuivants... Au casting, on retrouve donc l'incarnation cinéma de Deadpool, mais aussi Mark Ruffalo, Chloé Zaldana, Jennifer Garner et Walker Scobell.

Les abonnés de Netflix devront-ils découvrir Adam à travers le temps ? Non, à en croire Le Parisien, qui estime que le film réalisé par Shawn Levy (Free Guy) est "une déception", déplorant "la faiblesse du scénario et le manque de maîtrise de l'ensemble". Oui, si l'on écoute Télé-Loisirs, qui salue "un film d'aventures ultra-plaisant" au "scénario astucieux". Selon le média spécialisé dans la télévision, le charme du film Netflix opère grâce à "son très joli duo d'acteurs principaux", Ryan Reynolds et Walker Scobell. Enfin, Allociné estime que si "l'intrigue des voyages dans le temps n'a rien d'original, elle n'est finalement qu'un prétexte pour raconter une histoire familiale poignante avec un casting impliqué et généreux autant dans les séquences d'action truffées d'effets spéciaux que dans les scènes d'émotion." Aux spectateurs de se faire désormais leur propre opinion.

Synopsis - Un pilote voyage à travers le temps et rencontre l'enfant qu'il était. Ensemble, ce duo improbable part à la recherche de leur père disparu, dans le but de sauver le futur.