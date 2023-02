Salade Grecque : une bande-annonce pour la suite de L'Auberge Espagnole

"Salade grecque", série de Cédric Klapisch et suite de la trilogie débutée au cinéma par "L'auberge espagnole", arrive bientôt sur Prime Video.

20 ans après L'Auberge Espagnole, c'est au tour des enfants de Xavier et Wendy de vivre l'expérience européenne de leurs parents. Une première bande-annonce de Salade grecque, suite de la trilogie cinématographique de Cédric Klapisch, a été dévoilée par Prime Video. Les huit épisodes seront mis en ligne très prochainement, le 14 avril 2023 très exactement, sur la plateforme de streaming d'Amazon.

Dans cette suite en série, les abonnés pourront découvrir les personnages de Tom et Mia, les enfants de Xavier (Romain Duris) et Wendy (Kelly Reilly). L'un est un start-upper de New York, l'autre une activiste qui ment sur son quotidien à sa famille. Leurs valeurs et leurs opinions les opposent. Après le décès de leur grand-père, ils héritent d'un immeuble à Athènes. L'occasion pour eux de vivre avec d'autres jeunes issus de toute l'Europe et, peut-être, de se rapprocher. Ci-dessous, découvrez la bande-annonce de Salade Grecque.

