The White Lotus : "Mais qu'est-ce qu'il se passe ?" L'épisode 5 de la saison 3 a choqué les internautes

Chaque semaine, le programme satirique de HBO ne laisse pas indifférent sur les réseaux sociaux. L'épisode 5 mis en ligne ce lundi 17 mars a fait fortement réagir.

"Mais qu'est-ce qu'il se passe", "Il y a beaucoup de choses à digérer"... The White Lotus a fortement fait réagir dans l'épisode 5 de la saison 3, mis en ligne ce lundi 17 mars 2025. Sur les réseaux sociaux, deux scènes de la série satirique, qui moque les riches clients d'un hôtel de luxe en Thaïlande, ont fait réagir les abonnés de Max.

La première est une conversation entre Rick (Walton Goggins) et l'un de ses amis incarné par Sam Rockwell. Au cours d'une conversation dans un restaurant, ce dernier fait des révélations étonnantes au quinquagénaire dépressif, que nous ne vous révélerons pas pour ne pas vous gâcher le plaisir. Mais le tour que prend ce monologue fait particulièrement réagir le personnage, dont la réaction a provoqué l'amusement des fans, quand d'autres s'identifient à sa surprise. "Je crois que c'est la chose la plus bizarre dite par Sam Rockwell que j'ai pu entendre", commente un utilisateur du réseau social X.

Les fans avaient vu venir une autre scène... Mais cela ne diminue pas autant le malaise ressenti. Dans cette saison 3, les téléspectateurs suivent plusieurs personnages aux comportements gênants, dont une fratrie. La relation entre les deux frères était déjà dénoncée par les internautes pour ses accents incestueux... Mais autant vous dire qu'une étape est franchie au cinquième épisode. Encore une fois, nous ne vous dévoilerons pas les détails de la scène, ni son contexte, pour laisser aux fans la surprise au visionnage.

The White Lotus est une série d'anthologie qui moque les comportements de riches clients d'un complexe hôtelier. La saison 3 se déroule en Thaïlande, avec de nouveaux personnages, et explore en partie le rapport des occidentaux à la spiritualité et à la mort. Les saisons précédentes s'intéressaient davantage aux rapports de classe ou aux rapports de pouvoir au sein des relations amoureuses ou de la sexualité.

Comme le reste des séries d'HBO, la saison 3 de The White Lotus est diffusée à un rythme hebdomadaire. Elle est mise en ligne sur la plateforme de streaming Max dans la nuit du dimanche au lundi. Le final est attendu en France le 7 avril.

The White Lotus est une série télévisée américaine satirique et anthologique. Chaque saison se tient dans un complexe hotelier de la franchise White Lotus, dans différents endroits du monde. La première saison se tient à Hawaï, la seconde en Sicile, et la troisième en Thaïlande. Chaque saison suit les vacances de clients de l'hôtel paradisiaque durant une semaine, pointant du doigt les défauts de ces voyageurs en apparence parfaits, en comparaison avec les employés de l'établissement.

Saison 1 de The White Lotus :

Jennifer Coolidge : Tanya McQuoid

Murray Bartlett : Armond

Alexandra Daddario : Rachel

Jake Lacy : Shane Patton

Connie Britton : Nicole Mossbacher

Fred Hechinger : Quinn Mossbacher

Sydney Sweeney : Olivia Mossbacher

Steve Zahn : Mark Mossbacher

Brittany O'Grady : Paula

Natasha Rothwell : Belinda

Jon Gries : Greg Hunt

Saison 2 de The White Lotus :

Aubrey Plaza : Harper Spiller

Theo James : Cameron Babcok

Meghann Fahy : Daphne Babcock

Will Sharpe : Ethan Spiller

F. Murray Abraham : Bert Di Grasso

Michael Imperioli : Dominic Di Grasso

Adam DiMarco : Albie Di Grasso

Tom Hollander : Quentin

Sabrina Impacciatore : Valentina

Haley Lu Richardson : Portia

Leo Woodall : Jack

Simona Tabasco : Lucia

Beatrice Granno : Mia

Bruno Gouery : Didier

Saison 3 de The White Lotus :

Carrie Coon

Jason Isaacs

Leslie Bibb

Parker Posey

Michelle Monaghan

Dom Hetrakul

Tayme Thapthimthong

Patrick Schwarzenegger

Aimee Lou Wood

Sarah Catherine Hook

Walton Goggins

Sam Nivola

Natasha Rothwell : Belinda

The White Lotus n'est pas diffusée à la télévision et ne peut être vu qu'en streaming. Il suffit d'avoir un compte à la plateforme de streaming Max pour découvrir la série. Rappelons qu'un abonnement à la plateforme de streaming est payant, et que le prix de démarrage est fixé à 5,99 euros par mois (avec publicités). D'autres offres, à 9,99 euros par mois et 13,99 euros par mois existent également.