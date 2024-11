The Madness: un nouveau thriller plein de suspense à découvrir sur Netflix

Amateurs de suspense et de héros en très mauvaise position, découvrez The Madness, une série disponible sur Netflix. Les infos sur le programme.

Accusé, levez-vous… et courez ! Dans cette série haletante, le héros ne cesse d'être sur le qui-vive après avoir découvert un meurtre dont on l'accuse. The Madness débarque sur Netflix depuis le 28 novembre 2024. Dans ce thriller dans la droite lignée de films comme Les Évadés, Le Fugitif ou Présumé innocent, le héros, au mauvais endroit au mauvais moment, bascule en quelques secondes à la découverte d'un cadavre.

Créée par Stephen Belber (What we do next, The Laramie Project) avec comme co-showrunner VJ Boyd (Justified, S.W.A.T.), The Madness redéfinit les codes du film de complot en injectant des dilemmes moraux. Autour de Colman Domingo (Euphoria, Fear the Walking Dead, La Couleur pourpre), le casting réunit Marsha Stephanie Blake (Orange is the New Black), Gabrielle Graham (In the Shadow of the Moon) ou encore John Ortiz (Fast & Furious, Happiness Therapy).

Quelle est l'intrigue de la série The Madness ?

Lors d'un congé sabbatique pour faire le point sur sa vie et commencer l'écriture d'un roman, Muncie Daniels, un présentateur TV, découvre un cadavre dans un mobil-home. Seul témoin de ce meurtre commis à l'égard d'un suprémaciste blanc, il est bientôt accusé à tort du crime. Muncie Daniels se retrouve en cavale, forcé de se battre pour se disculper de démêler un complot mondial avant qu'il ne soit trop tard. Dans sa quête de vérité, il va renouer avec sa famille et trouver des alliés inattendus.

Qui voit-on dans la série The Madness ?

Colman Domingo : Muncie Daniels

Marsha Stephanie Blake : Elena Daniels

Gabrielle Graham : Kallie

John Ortiz : Franco Quinones

Tamsin Topolski : Lucię Snipes

Thaddeus J. Mixson : Demetrius

Deon Cole : Kwesi

Lochlan Miller : Blake Snipes

Lanette Ware : Nadia

Hudson Wurster : Tanner Snipes

Où voir la série The Madness en streaming ?

La série The Madness est à voir en exclusivité sur Netflix, la saison 1 étant disponible depuis le 28 novembre 2024. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).