Territory : de quoi parle ce western de Netflix dans la même veine que Yellowstone ?

Dans le même genre que Yellowstone, découvrez Territory, une série portée par Anna Torv disponible sur Netflix. Les infos sur le programme.

C'est dans un décor sauvage, désertique et poussiéreux dont l'Australie a le secret que Territory, la nouvelle série Netflix, prend place. Disponibles à partir du 24 octobre 2024 sur Netflix, les six épisodes suivent la famille Lawson, propriétaire d'une immense ferme au centre d'une guerre d'héritage.

Tournée dans le parc national de Kakadu et la gare de Tipperary, tous deux dans le Territoire du Nord de l'Australie, Tim Lee et Ben Davies ont créé ensemble ce drame familial qui mêle les thèmes de l'héritage et lutte pour la domination. La série met en avant des acteurs australiens confirmés, comme Anna Torv (The Last of Us), Michael Dorman (For All Mankind) et Robert Taylor (Longmire).

Quelle est l'intrigue de la série Territory ?

Dans l'Outback australien, Marianne Station, la plus grande ferme d'élevage bovin au monde se retrouve sans successeur. Un conflit de générations menace alors de déchirer la famille Lawson. Sentant que cette dynastie autrefois florissante est en déclin, les factions rivales les plus puissantes du coin commencent à fourbir leurs armes.

Quels acteurs au casting de la série Territory ?

Anna Torv : Emily Lawson

Michael Dorman : Graham Lawson

Robert Taylor : Colin Lawson

Sam Corlett : Marshall Lawson

Sara Wiseman : Sandra Kirby

Dan Wyllie : Hank Hodge

Clarence Ryan : Nolan Brannock

Jay Ryan : Campbell Miller

Philippa Northeast : Susie Lawson

Joe Klocek : Lachie Kirby

Kylah Day : Sharnie Kennedy

Sam Delich : Rich Petrakis

Hamilton Norris : Uncle Bryce

Où voir la série Territory en streaming ?

La série Territory est à voir en exclusivité sur Netflix dès le 24 octobre 2024. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).