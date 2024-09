The Deliverance : ce nouveau film d'horreur inspiré d'une histoire vraie est n°1 sur Netflix

On tremble avec The Deliverance, film basé sur une véritable histoire déjà adaptée au cinéma, actuellement n°1 des films les plus vus du moment sur Netflix en France.

Une maison hantée qui rend ses habitants dingues : ce genre d'intrigue classique fait toujours recette et The Deliverance ne devrait pas y déroger. Il est inspirée de l'affaire de Latoya Ammons survenue en 2011 dans l'Indiana aux Etats-Unis, sur une prétendue possession démoniaque. Ce long-métrage est disponible depuis le 30 août 2024 sur Netflix et figure en tête des films les plus vus du moment sur la plateforme de streaming en France, devant le film d'action The Union.

À la caméra, Lee Daniels, bien connu pour ses films Le Majordome, Precious et Billie Holiday, une affaire d'état a été chargé de faire monter le suspense et l'angoisse chez les spectateurs. Pour jouer le premier rôle de ce film, la production a misé sur Andray Day, chanteuse et actrice qui a reçu un Golden Globe pour sa performance dans le rôle de Billie Holiday, dans le biopic signé par Lee Daniels. À ses côtés, on retrouve Glenn Close, la comédienne multi primée vue entre autres dans Liaison fatale, Les 101 Dalmatiens et la série Damages.

Quelle est l'intrigue du film The Deliverance ?

Ebony Jackson, mère célibataire, emménage avec ses trois enfants dans une nouvelle maison pour prendre un nouveau départ. D'étranges phénomènes se produisent et éveillent les soupçons des services de protection de l'enfance, menaçant l'unité de la famille.

Quels acteurs au casting du film The Deliverance ?

Andra Day : Ebony Jackson

Glenn Close : Alberta

Anthony B. Jenkins : Andre

Caleb McLaughlin : Nate

Demi Singleton : Shante

Aunjanue Ellis-Taylor : Rev Bernice James

Mo'Nique : Cynthia Henry

Omar Epps : Elvin

Tasha Smith : Pastor Powell

Miss Lawrence : Asia

Todd Anthony : Ahman

Où voir le film The Deliverance en streaming ?

Le film The Deliverance est à voir en exclusivité sur Netflix. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).