Nouvelle école : qui est le gagnant de la saison 2 ?

NOUVELLE ECOLE NETFLIX. Le final de la saison 2 de "Nouvelle école" a été mis en ligne sur Netflix le mercredi 31 mai. Découvrez l'identité du gagnant de la compétition de rap français.

Nouvelle école saison 2, c'est officiellement terminé. La compétition de rap français a pris fin sur Netflix ce mercredi 31 mai 2023. Les abonnés de la plateforme de streaming ont ainsi pu découvrir la fin de l'affrontement musical et découvrir le nom du successeur de Fresh La Peufra, qui avait déjà remporté la première saison du concours de rap.

Dans le dernier épisode de la saison 2 de Nouvelle école, Shay, SCH et Niska ont décidé d'éliminer Lpee aux portes de la finale. Il ne restait donc plus que Coelho, Yuz Boy et Dau en compétition. Suite à l'ultime épreuve (une interprétation d'un nouveau titre enregistré sur scène), c'est finalement Yuz Boy qui a été sacré grand gagnant de cette saison 2. Il remporte ainsi 100 000 euros, qui lui permettront de financer l'enregistrement de son premier album studio.

Que les fans du programme Netflix se rassurent : une saison 3 de Nouvelle école serait bel et bien prévue, à en croire la société de production Black Dynamite. Celle-ci a annoncé dans un communiqué de presse que le concours de rap amateur reviendrait prochainement pour une nouvelle salve d'épisodes. La date de sortie n'est cependant pas encore connue.