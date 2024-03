Ce film romantique avec Lindsay Lohan va faire fondre les abonnés de Netflix

Netflix met en ligne un nouveau film romantique cette semaine. En convoquant au casting une star du genre, longtemps tenue éloignée des plateaux, la plateforme promet de séduire les abonnés.

Netflix a décidé de profiter de la Saint-Patrick pour proposer une nouvelle romance qui prend l'Irlande pour décor. Cette semaine, la plateforme de streaming met en ligne un film romantique qui marque le retour d'une star américaine du genre après Noël tombe à pic en 2022 : Lindsay Lohan.

Dans Irish Wish, la comédienne de 27 ans révélée dans A nous quatre et Freaky Friday incarne une demoiselle d'honneur qui se retrouve au mariage de l'amour de sa vie, en Irlande. Désespérée, elle fait le vœu de trouver, elle aussi, l'amour de sa vie. Elle se retrouve alors plongée dans une réalité alternative où elle découvre que c'est elle qui est désormais fiancée à l'élu de son cœur, et non plus sa meilleure amie. Mais alors qu'elle a rencontré un autre homme en Irlande, elle se demande si elle a vraiment fait le bon vœu.

Au casting donc, Lindsay Lohan renoue avec la comédie romantique en incarnant le rôle principal. Pour incarner les deux hommes qui la font chavirer, on retrouve Edward Speleers, révélé dans Eragon, Downton Abbey et plus récemment dans You, et Alexander Vlahos, acteur qui a joué dans Versailles et Sanditon. Jane Seymour (Docteur Quinn) complète la distribution.

Après avoir souffert d'addiction à l'alcool et de problèmes avec la justice, Lindsay Lohan tente définitivement de faire son come-back depuis 2018. Après quelques petits rôles et des apparitions dans des programmes de télé-réalité, elle revient définitivement au genre de la comédie romantique avec la romance de fin d'année Noël tombe à pic sur Netflix, en 2022. Irish Wish vient confirmer ce retour aux sources attendu par ses fans, après des années compliquées pour la star américaine.

En parallèle, l'actrice fait une courte apparition surprise dans l'adaptation en comédie musicale Mean Girls, en 2024. Elle a également annoncé qu'elle reviendrait dans la suite du film culte Freaky Friday, aux côtés de Jamie Lee Curtis, en mars 2024. La date de sortie n'est pas encore connue.

Si vous êtes adaptes de comédies romantiques, ou que vous ne pouvez pas résister au charme de Lindsay Lohan, rendez-vous sur Netflix à partir du 15 mars 2024, date de mise en ligne du film Irish Wish sur la plateforme de streaming par abonnements.