The Day of the Jackal : un remake du film Le Chacal avec Eddie Redmayne sur Prime Video

Course-poursuite entre un tueur à gages solitaire et un officier du renseignement britannique dans The Day of the Jackal, sur Prime Video.

On avait connu le personnage porté par Bruce Willis en 1973, le voici interprété en 2024 par un acteur d'une trempe tout à fait différente : Eddie Redmayne. Prime Video programme à partir du 6 décembre 2024 The Day of the Jackal, une nouvelle série adaptée du film Le Chacal, thriller classique des années 1970, lui-même adapté d'un roman du même nom écrit par Frederick Forsyth.

L'intrigue s'intéresse à un tueur à gages engagé pour assassiner une personnalité politique américaine. Ecrite par Ronan Bennett, le scénariste du film Public Enemies, la série est réalisée par Brian Kirk, rôdé à l'exercice de la série puisqu'ils a notamment réalisé des épisodes de Game of Thrones, des Tudors et de Dexter.

Au casting, Prime Video a réuni Eddie Redmayne (Les animaux fantastiques, Une merveilleuse histoire du temps, Danish Girl), Lashana Lynch (Captain Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness) et Ursula Corbero (La casa de papel).

Quelle est l'intrigue de la série The Day of the Jackal ?

Un tueur à gages caméléon, surnommé Le Chacal, s'efforce de mener à bien une mission apparemment impossible. Cependant, ses actions attirent l'attention d'un agent des services secrets britanniques qui entreprend de le traquer avant son prochain meurtre.

Quels acteurs au casting de la série The Day of the Jackal ?

Eddie Redmayne : Le Chacal

Lashana Lynch : Bianca

Ursula Corbero : Nuria

Charles Dance : Timothy Winthrop

Richard Dormer : Norman

Chukwudi Iwuji : Osita Halcrow

Lia Williams : Isabel Kirby

Eleanor Matsuura : Zina Jansone

Jonjo O'Neill : Edward Carver

Khalid Abdalla : Elle Dag Charles

Sule Rimi : Paul Pullman

Florisa Kamara : Jasmine

Où voir la série The Day of the Jackal en streaming ?

La série The Day of the Jackal est à regarder en exclusivité sur Prime Video dès le 6 décembre 2024 pour les cinq premiers épisodes et ensuite le 13 décembre pour les quatre derniers. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.