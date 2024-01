"Masters of the Air" : où et quand voir la série de guerre événement ?

Produite par Steven Spielberg et Tom Hanks, "Masters of the Air" est enfin visible en streaming. On vous explique comment voir cette nouvelle série de guerre spectaculaire en France.

La patience des fans de Band of Brothers et The Pacific a enfin été récompensée. Après 22 ans d'attente pour la première, et 13 ans pour la seconde, la troisième série de guerre décrivant le quotidien de soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale est enfin sortie. Masters of the Air diffuse son premier épisode ce vendredi 26 janvier 2024.

Après les parachutistes et les Marines, c'est au tour de l'US Air Force d'avoir droit à sa série dédiée. C'est plus particulièrement le 8e corps de l'armée de l'air américaine qui est mis en lumière dans les 9 épisodes de la série, qui combattait le Troisième Reich au cours de luttes aériennes particulièrement risquées et dangereuses. En plus des combats cruciaux pour l'avenir de l'Europe et du monde, la série revient sur les conséquences psychologiques endurées par les aviateurs.

Comme Band of Brothers et The Pacific, Masters of the Air est produite par Stephen Spielberg et Tom Hanks. Cette série de guerre s'annonce déjà spectaculaire grâce à un budget faramineux (entre 250 et 300 millions de dollars estimés par les médias américains) et un casting d'étoiles montantes d'Hollywood (Austin Butler, Callum Terner, Barry Keoghan, Rafferty Law, ...).

Où et quand voir Masters of the Air ?

Explosions de carlingues, villages en ruine et affrontements aériens, voici ce qui attend les spectateurs au menu de Masters of the Air. Et il est bien évidemment possible de suivre la diffusion de cette fiction en streaming. En France, il faudra se rendre sur Apple TV+ pour découvrir cette mini-série inédite. Deux épisodes sont mis en ligne ce 26 janvier 2024. Par la suite, Masters of the Air sera diffusé chaque vendredi jusqu'au 15 mars 2024.

Comme pour les autres plateformes de streaming, l'abonnement à Apple TV+ est payant : il faut souscrire à une offre à 9,99 euros par mois pour accéder aux programmes du site. Notons cependant que les abonnés de toutes les offres Canal++ peuvent également visionner les contenus d'Apple TV+ (et donc Masters of the Air) sans frais supplémentaire directement sur MyCanal.