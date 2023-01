Marion Cotillard explique que ses enfants ne l'ont pas aimée dans Astérix, pourquoi ?

Alors qu'elle joue le rôle de Cléopâtre dans Astérix et l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, Marion Cotillard fait face à des critiques tout à fait particulières : celles de ses propres enfants Louise et Marcel.

En promo en ce moment pour Astérix et l'Empire du Milieu, Marion Cotillard a fait une révélation étonnante sur le plateau de Quotidien. En effet, l'actrice a levé le voile sur une scène de son intimité familiale en révélant l'avis de ses enfants sur son rôle de Cléopâtre dans le film de Guillaume Canet, son compagnon et père de ses enfants. "J'ai toujours un peu de mal à parler de mes enfants" lance-t-elle avant d'expliquer qu'un jour son fils Marcel Canet, 12 ans, "vient me voir dans mon bureau", visiblement troublé. "Je voudrais te dire quelque chose" lui a-t-il confié avant de se raviser "J'ai peur que ça te fasse de la peine".

"Il va détester que je raconte ça" explique Marion Cotillard face à Guillaume Canet qui confirme. "Et je lui dis : 'Non, mon chat, tu peux tout me dire.'" C'est à ces mots que le couperet est tombé : "Je ne te trouve pas bonne dans le film de papa." On comprend mieux pourquoi le jeune garçon voulait plutôt garder son avis pour lui. D'ailleurs, il faut noter que Louise, 6 ans, la fille de Guillaume Canet et Marion Cotillard, partage ce sentiment au sujet de la Cléopâtre de l'actrice. Une critique que la comédienne a fini par comprendre plus tard : "J'ai compris plus tard. Ils n'ont pas supporté que j'embrasse Vincent Cassel sur la bouche." Et Guillaume Canet de renchérir, hilare : "Alors que moi j'ai kiffé !" Pour vous faire une idée sur la performance de Marion Cotillard, Astérix et l'Empire du Milieu sort dans les salles de cinéma en France le mercredi 1er février 2023.