Mort de Raquel Welch, emportée par une "brève maladie"

Le cinéma américain est en deuil. L'actrice Raquel Welch est morte le mercredi 15 février 2023 à l'âge de 82 ans. Comédienne américaine notamment vue dans Le Voyage fantastique et Un million d'années avant J.C., elle était considérée par beaucoup comme un sex-symbol.

[Mis à jour le 15 février 2023 à 9h50] L'actrice américaine Raquel Welch est morte mercredi à l'âge de 82 ans, a annoncé son manager. Elle s'est éteinte "paisiblement tôt ce matin après une brève maladie", a-t-il expliqué. La carrière de la comédienne a débuté dans les années 1960. Enchaînant les rôles de figuration au cinéma, l'actrice voit sa carrière décollée avec le film de science-fiction "Le voyage fantastique" de Richard Fleicher. Nommée plus belle femme du monde pour son rôle dans "Un million d'années avant Jésus-Christ", sorti en 1966, Raquel Welch n'avait que quelques lignes de dialogues dans le film, mais des images promotionnelles d'elle portant un bikini deux pièces en peau de bête l'ont transformée en véritable sex-symbol.

Malgré son image publique, elle a longtemps exprimé son malaise face à la représentation de son corps, affirmant qu'elle "n'a pas été élevée pour être un sex-symbol, et que ce n'était pas dans sa "nature" d'en être un. "Le fait que j'en sois devenue un est probablement le malentendu le plus beau, le plus glamour et le plus heureux", a-t-elle ajouté. L'actrice s'était épanchée sur le sujet dans une autobiographie qu'elle avait nommée "Beyond the cleavage" (comprendre : au-delà du décolleté) dans laquelle elle expliquait avoir été réduite au rang de sex-symbol alors qu'elle était mère célibataire de deux enfants. "Vous m'imaginez sur l'affiche avec un gosse sous le bras et l'autre dans une poussette ? Ca casse un peu le mythe, non ?"

Cantonnée à son statut de beauté à Hollywood, Raquel Welch avait enchaîné les films avant de remporter le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie pour sa performance dans "Les Trois Mousquetaires" en 1974 et a de nouveau été nominée en 1987 pour le film "Right to Die". Elle est également connue notamment pour ses rôles dans deux classiques du western "Bandolero " et "Les Cent Fusils". Au cours d'une carrière de plus de cinq décennies, l'actrice est apparue dans plus de 30 films. L'Américaine possédait son étoile au Walk of Fame de Los Angeles depuis 1996.

Mariée quatre fois et mère de deux enfants

Côté vie privée, l'actrice s'est mariée quatre fois. Son premier mari, James Welch, dont elle a gardé le nom, était son premier amour de lycée. C'est avec lui qu'elle a donné naissance à ses deux enfants : son fils Damon en 1959 et sa fille Latanne dite "Tahnee" Welch en 1961. Elle est aujourd'hui actrice. Le couple se sépare cependant en 1962 et divorce en 1964. Par la suite, Raquel Welch a aussi partagé la vie du producteur Patrick Curtis de 1967 à 1972 puis du producteur André Weinfeld de 1980 à 1990. Enfin, son union avec Richard Palmer, président de Mulberry Street Pizzeria, durera quatre ans, de 1999 à 2003. Suite à son divorce, Welch annonce qu'elle ne se remariera plus jamais.