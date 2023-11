Clint Eastwood, 93 ans, avec une barbe imposante - voici à quoi ressemble la légende du cinéma sur le tournage de son dernier film

Est-ce Clint Eastwood ou le Père Noël ? Ces nouvelles photos montrent la légende du cinéma en plein tournage alors qu'il a fêté ses 93 ans.

En avril, il avait annoncé qu'il allait développer son prochain et dernier — disait-il — film. Qui ? Clint Eastwood la légende du cinéma. La participation de Nicholas Hoult et Toni Collette a été officiellement confirmée en mai. Et le tournage a débuté en juin 2023. Il s'est déroulé notamment à Savannah dans l'État de Géorgie ainsi qu'à Los Angeles. Malheureusement, la production a dû être arrêtée en raison de la grève des acteurs. Et ce n'est qu'en ce mois de novembre que le tournage a enfin pu reprendre.

La question était donc sur toutes les lèvres : à quoi allait ressembler le légendaire Clint Eastwood, âgé maintenant de 93 ans ? Entre 2022 et 2023 il ne s'était pas montré une seule fois en public. Et sa santé a commencé à inquiéter ses fans. Surtout qu'il ne fait pas les choses à moitié lorsqu'il tourne un film. Il est le réalisateur, mais il est aussi impliqué dans tous les autres aspects, comme le casting, et il compose généralement la musique.

Comme on peut le voir sur la photo ci-dessus, Clint Eastwood est de retour au travail, portant une barbe fournie. Une barbe tellement imposante qu'on pourrait se demander s'il s'agit bien de l'acteur du Bon, la brute et le truand ou s'il s'agit du Père Noël ! En tout cas, le voici concentré à sa tâche : le tournage de "Juror No. 2", film centré sur un procès pour meurtre.

Dans ce film qui raconte un procès pour meurtre, le personnage interprété par Hoult, un juré, réalise qu'il pourrait être responsable de la mort de la victime. Il est confronté à un choix difficile : révéler la vérité ou manipuler le jury pour éviter d'être lui-même condamné ?

On ne sait pas encore si Clint jouera dans ce film, comme il l'a fait dans Impitoyable, Million Dollar Baby, Gran Torino ou encore La Mule. En effet l'acteur devenu réalisateur ne joue pas systématiquement dans ses films. Même si c'est son dernier film, comme il l'a dit, Clint Eastwood aura beaucoup de pression sur ce film. Son dernier film, Cry Macho, a fait un flop au box-office, entraînant la colère du nouveau patron de Warner Bros, son producteur historique. Le nouveau boss avait notamment fait savoir que, légende du cinéma ou pas, si les films de Clint Eastwood ne faisaient plus recette alors son studio ne pourrait plus les produire. On peut donc penser que Clint va faire tout son possible pour que son dernier film soit aussi une de ses plus belles réussites.