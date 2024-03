Le prochain film de Brad Pitt est décidé, un énorme réalisateur derrière la caméra

On connaît le prochain projet de Brad Pitt, et c'est du lourd : il va jouer sous la direction d'un immense réalisateur adoré du public.

Les cinéphiles vont sauter de joie. Brad Pitt serait en train de préparer son nouveau rôle. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'une apparition dans un film particulièrement attendu des critiques et des spectateurs, réalisé par un cinéaste adulé et adoré.

Pour la troisième fois de sa carrière, Brad Pitt retrouve Quentin Tarantino au cinéma. L'acteur de 60 ans va jouer dans l'ultime film du cinéaste, The Movie Critic, selon des informations du magazine spécialisé Deadline. On ne sait toutefois pas quel sera son rôle, mais il pourrait incarner le protagoniste principal du film. Brad Pitt retrouve donc un réalisateur qu'il suit depuis plusieurs années. Auparavant, le comédien américain avait joué dans Inglorious Basters et Once upon a time... in Hollywood. Pour ce dernier film, il avait d'ailleurs remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 2020.

Pour l'heure, on sait peu de choses sur ce nouveau projet, mis à part ce casting alléchant. Quentin Tarantino en a peu dévoilé sur le contenu de The Movie Critic. Parmi les informations que l'on possède sur cet ultime projet, on sait que l'intrigue se déroulera dans le milieu du cinéma, dans les années 1977. Tarantino avait indiqué en mars 2023 qu'il ne s'agirait pas d'un film "consacré à une journaliste critique de cinéma", contrairement à ce qui avait pu être suggéré par la presse. Le long-métrage "s'inspire de l'histoire d'un type qui a réellement existé, mais n'était pas célèbre", "qui écrivait des critiques de cinéma pour une revue porno", précisait-il à Cannes en mai 2023, au micro de Deadline. En dehors de Brad Pitt, on ne connaît pas les autres acteurs au casting.

A l'origine, Quentin Tarantino souhaitait tourner The Movie Critic à l'automne. La grève des acteurs a cependant changé ses plans et le cinéaste espérerait désormais sortir ce long-métrage au cours de l'année 2025. Le réalisateur de 60 ans a confirmé qu'il s'agissait de son dernier film en tant que réalisateur, puisqu'il ne veut pas mettre en scène plus de dix films dans sa carrière (il compte les deux Kill Bill comme un seul et même film). Ce long-métrage est attendu de pieds ferme, non seulement parce que c'est le dernier de sa filmographie, mais également parce que Quentin Tarantino est un réalisateur adulé : ces longs-métrages se distinguent par des dialogues ciselés, une mise-en-scène souvent sanglante et de nombreuses références cinéphiles que ses fans cherchent à dénicher.