Cette superstar est enceinte pour la première fois, cette photo ne laisse pas place au doute

Cette actrice mondialement connue attend son premier enfant. La photo de son baby bump a été dévoilée par la presse people.

Carnet rose ! Cette semaine, on a appris qu'une actrice mondialement connue (et très appréciée du grand public) attendait son premier enfant. Une nouvelle qui n'a pas manqué de faire le tour de la Toile et de faire jaser dans la presse people, qui a découvert le ventre arrondi de la star aux millions d'entrées dans des clichés pris par des paparazzis.

Cette star de 34 ans a explosé au cinéma il y a dix ans pour s'imposer comme l'une des actrices incontournables d'Hollywood. Avec des films comme Le loup de Wall-Street, Suicide Squad, Babylon ou encore Barbie au compteur, sa notoriété n'est plus à prouver. Côté vie privée, elle est en couple depuis de nombreuses années avec un producteur et acteur anglais qui est très discret à côté de sa compagne à l'aura planétaire. Cette actrice, c'est Margot Robbie.

Le tweet du Daily Mail © Capture X

Le Daily Mail a annoncé que Margot Robbie attendait son premier enfant avec son mari, Tom Ackerley. Le tabloïd britannique cite non seulement plusieurs sources qui confirment la bonne nouvelle, mais s'appuie également sur des photos de vacances du couple au lac de Côme. Sur ces clichés, la star australienne dévoile son ventre légèrement arrondi sous son crop top.

Le média américain People a également confirmé la nouvelle, en précisant que les représentants du couple n'ont pas souhaité répondre aux sollicitations de la presse. Margot Robbie est en couple avec Tom Ackerley depuis dix ans déjà. Ils se sont rencontrés en 2013, sur le tournage du film Suite française, avant de sceller leur union par un mariage en 2016 à Byron Bay.

Travaillant ensemble dans la boîte de production LucjyChap Entertainment, le couple vit depuis en Californie et s'affiche à l'occasion d'événements officiels, comme des tapis rouges ou des cérémonies de remise de prix. Le couple devrait donc donner naissance à son premier enfant dans quelques mois.