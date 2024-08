Jennifer Lopez demande le divorce à Ben Affleck, ce que l'on sait de leur rupture

Deux ans après leur mariage, le couple le plus célèbre d'Hollywood se sépare. Cela faisait plusieurs mois que les rumeurs d'une rupture alimentaient les tabloïds.

"Bennifer", c'est terminé. Selon des informations des médias TMZ et Variety ce mardi, Jennifer Lopez aurait officiellement demandé le divorce à Ben Affleck en soumettant ce mardi 20 août les formulaires légaux auprès du tribunal de Los Angeles. Si son porte-parole a refusé de réagir, cela faisait déjà plusieurs mois que les rumeurs d'une séparation couvaient, culminant lorsque JLO a fêté son anniversaire fin juillet sans son époux.

Les raisons du divorce entre Ben Affleck et Jennifer Lopez ne sont pas officiellement connues. En mai dernier, plusieurs médias américains rapportent des tensions au sein du mariage. Une source anonyme proche du couple a notamment rapporté auprès du magazine People le 20 mai qu'ils ont "une différente approche de l'attention médiatique," qui a pu être "difficile à vivre au quotidien". "Ben déteste ça et ça le met très mal à l'aise". A l'inverse, Jennifer Lopez "aime ouvrir son cœur à ses fans et au monde"." Ces différences de "mode de vie" a pu causer des tensions, ajoute cette même source. Par la suite, le média rapporte que le couple vit séparément, et Jennifer Lopez annule sa tournée.

Ben Affleck et Jennifer Lopez formaient l'un des couples les plus glamours d'Hollywood. Car cela fait plus de 20 ans que l'acteur-réalisateur de 52 ans et la chanteuse-actrice de 55 ans font la une de la presse people : ils se sont en effet rencontrés en 2002 sur le tournage de Gigli. Si le film est considéré comme un navet, il avait donné naissance à cette romance, très suivie des paparazzis. Le couple s'était fiancé, avant d'annoncer leur séparation en 2004 en restant amis.

Ensuite, Ben Affleck a épousé l'actrice Jennifer Garner avec qui il a eu trois enfants, et Jennifer Lopez a été mariée trois fois. Elle a notamment eu deux enfants avec le chanteur Marc Anthony. Ces relations se sont soldées par des divorces médiatiques.

C'est en 2021 que Ben Affleck et Jennifer Lopez, tous deux divorcés de leurs partenaires respectifs, renouent finalement la flamme. Ils se disent enfin "oui" l'année suivante à Las Vegas puis dans l'Etat de Georgie, une vingtaine d'année après leurs premières fiançailles. Leur mariage aura finalement duré deux ans.