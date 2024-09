Benoît Magimel cambriolé : les trois César de l'acteur volés, ce que l'on sait

Le domicile de Benoît Magimel à Paris aurait été cambriolé, alors que l'acteur était absent. Le préjudice serait estimé à 80 000 euros, et les trois César de l'acteur auraient été dérobés.

Benoît Magimel a été victime d'un cambriolage dans son domicile, situé dans le 16e arrondissement parisien, nous apprend BFM TV ce mercredi 4 septembre. Selon la chaîne d'information en continue, l'acteur a découvert les faits en revenant à son domicile, dans la soirée du mardi 3 septembre avant de déposer plainte.

Le cambriolage se serait déroulé alors que l'acteur était absent de son domicile, entre le 16 août et le 3 septembre. Le préjudice estimé serait de 80 000 euros, nous apprend toujours BFM TV. Parmi les biens dérobés, on compterait plusieurs montres de luxe, mais surtout les trois César que l'acteur avait remporté au cours de sa carrière.

Benoit Magimel avait été sacré du prix du meilleur acteur dans un second rôle en 2016, pour son interprétation dans La tête haute, et avait remporté deux fois le prix du meilleur acteur, en 2022 (De son vivant) et en 2023 (Pacifiction : tourment sur les îles). Il est d'ailleurs le seul acteur français à remporter cette récompense deux années consécutives.

Une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte, et a été confiée au 1er district de police judiciaire de Paris. Pour l'heure, le ou les auteur(s) présumé(s) des faits ne sont pas connus. Mais ce n'est pas la première fois que Benoît Magimel est victime d'un tel vol : le comédien s'était déjà fait dérober des montres de luxe et des sacs à main de marque en juin 2023, toujours à son domicile. Une interpellation avait ensuite rapidement eu lieu.