Procès Palmade : "c'est scandaleux", cette décision ne passe pas pour l'avocat des victimes

Pierre Palmade est jugé ce mercredi 20 novembre suite à l'accident survenu il y a un an et demi et qui a fait trois blessés graves. L'avocat des victimes s'est dit scandalisé avant le procès.

Pierre Palmade est jugé pour "blessures involontaires" ce mercredi 20 novembre devant le tribunal correctionnel de Melun, en Seine-et-Marne. Le procès traite d'une affaire ultra-médiatisée : le 10 février 2023, le comédien et humoriste était impliqué dans un grave accident de la route survenu en Seine-et-Marne. Alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants, il conduisait un véhicule qui se serait déporté sur la voie en contre-sens et aurait percuté une autre voiture.

Trois personnes appartenant à une même famille ont été grièvement blessées : un homme d'une quarantaine d'années, son fils de six ans, et sa belle-soeur alors enceinte de plus de six mois. Le conducteur a été polytraumatisé, ayant été opéré à de nombreuses reprises suite au choc. "J'ai des douleurs tellement intense que je suis épuisé et que j'ai l'impression que mon cerveau va exploser", témoignait-t-il auprès de Sept à huit le 10 novembre dernier. Son fils a eu la mâchoire fracturée.

L'homicide involontaire n'a pas été retenu

Sa belle-soeur, elle, a perdu son bébé à naître suite à la collision avec la voiture de Pierre Palmade. Cependant, l'humoriste n'est pas poursuivi pour "homicide involontaire" dans le cadre de cette affaire, ce que juge "scandaleux" son avocat. Il estime en effet ne peut écarter la responsabilité de l'accident dans le cadre de la mort de cet enfant : "Là, on avait un fœtus qui allait naître vivant et fiable et qui n'a pas pu à cause de l'accident. Il y a un lien de causalité direct entre la mort de cet enfant et l'accident, a déclaré Me Mourad Battikh au micro de RTL le 17 novembre. Et juridiquement, on n'en tire aucune conséquence."

En droit français en effet, un foetus n'a pas de statut juridique. On ne peut donc parler d'homicide involontaire que si l'enfant est né et a respiré avant de décéder. Ce qui n'aurait pas été le cas dans le cas de l'affaire Palmade. En effet, une expertise médicale avait conclu à la mort in utero de l'enfant, donc avant son accouchement, ce qui fait que la charge d'homicide involontaire n'a pas été retenue contre Pierre Palmade par le parquet de Melun. Aujourd'hui, la victime, pour qui le plus dur "est que son enfant soit considéré comme 'rien' par l'Etat", "est toujours aussi atteinte par la perte de cette enfant qui allait naître", selon Me Mourad Battikh.