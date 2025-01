Décès de David Lynch : de quoi est mort le célèbre réalisateur d'Elephant Man et Twin Peaks ?

Le cinéaste, qui s'apprêtait à fêter ses 79 ans lundi prochain, est mort ce jeudi 16 janvier 2025. L'été dernier, il s'était confié sur la maladie dont il souffrait.

Sur X, il avait dans la foulée révélé avoir "un emphysème après avoir passé des années à fumer. "Je dois dire que j'ai adoré fumer et j'adore le tabac, son odeur, le fait d'allumer des cigarettes, les fumer, mais ce plaisir a un prix, et c'est l'emphysème", expliquait celui qui déclarait avoir arrêté de fumer depuis deux ans et se porter comme un charme, à l'exception de son emphysème. Jeudi soir, ses proches n'ont toutefois pas précisément révélé les causes de sa mort.

En direct

21:18 - L'hommage de l'INA à David Lynch Comme à son habitude, l'Institut national de l'audiovisuel a ressorti de ses archives des entretiens de David Lynch, dans lequel il explique notamment son travail, ses films.

20:54 - Ces deux décorations remises par la République française à David Lynch Le saviez-vous ? David Lynch avait été décoré chevalier de la Légion d'honneur en 2002 par le ministre français de la Culture et de la Communication Jean-Jacques Aillagon. Cette année-là, le réalisateur était président du Festival de Cannes. Quelques années plus tard, en 2007, c'est le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui lui remettra les insignes de la Légion d'honneur.

20:32 - Twin Peaks, série mythique de David Lynch Devenue mythique, la série Twin Peaks avait à l'époque de sa sortie, en 1990, révolutionné le genre, mélangeant à la fois le drame, le thriller et le fantastique. Sélectionné plusieurs fois aux Emmy Awards, la série n'a toutefois pas dépassé les deux saisons, faute à la baisse des audiences. Cependant, à partir de 2015, David Lynch se remet à travailler sur Twin Peaks et réalisera les 18 épisodes de la saison 3 sortie en 2017.

20:16 - David Lynch, un réalisateur multirécompensé L'inquiétante étrangeté de ses films aura marqué des générations d'amateurs du 7e Art. David Lynch comptait à son actif plusieurs récompenses. Parmi elles, la palme d'Or du 43e Festival de Cannes pour Sailor et Lula. David Lynch a également obtenu le grand prix du Festival d'Avoriaz et le César du meilleur film étranger pour Elephant Man, le grand prix du Festival d'Avoriaz pour Blue Velvet ou encore le prix de la mise en scène à Cannes et le César du meilleur film étranger pour Mulholland Drive.

20:04 - David Lynch, un réalisateur iconique avec "seulement" 10 longs métrages à son actif Entre 1977, sortie de son tout premier long métrage, et 2006, année de sortie de son dernier, David Lynch aura réalisé très exactement 10 longs métrages. Parmi eux, des films cultes. On lui doit en effet Elephant Man, sorti en 1980, ou encore Mulholland Drive (2001). Eraserhead (1977), Dune (1984), Blue Velvet (1986), Sailor et Lula (1990), Twin Peaks : Fire Walk with Me (1992), Lost Highway (1997), Une histoire vraie (1999) et Inland Empire (2006) sont ses autres longs métrages.

19:52 - David Lynch souffrait d'un emphysème En août dernier, après une interview accordée au magazine Sight & Sound dans laquelle il révélait souffrir des conséquences de ses nombreuses années de tabagisme, David Lynch avait déclaré sur X souffrir d'un emphysème. "Je dois dire que j’ai adoré fumer et j’adore le tabac, son odeur, le fait d’allumer des cigarettes, les fumer, mais ce plaisir a un prix, et c’est l’emphysème", déclarait-il, tout en indiquant avoir arrêté de fumer depuis deux ans. Si dans son post il assurait avoir récemment passé des examens médicaux, être "en très bonne forme" et ne "jamais" vouloir prendre sa retraite, dans l'entretien, il avait toutefois notifié qu'il ne pouvait pas sortir comme il le souhaitait car toute contamination par un virus pouvait aggraver ses problèmes de santé. Ce jeudi, la famille n'a pas précisé les raisons exactes de sa mort.