George Clooney et sa femme Amal vivent depuis quatre ans dans un vaste domaine du sud de la France, qui vaut plusieurs millions

Le couple Clooney s'est installé depuis plusieurs années dans une immense demeure provençale.

En 2021, George Clooney a rejoint la liste des acteurs américains qui ont fui Hollywood pour une vie plus tranquille en France. L'acteur, à l'affiche du film Jay Kelly en décembre sur Netflix, a posé ses valises en Provence avec son épouse Amal Clooney et leurs deux enfants, les jumeaux Ella et Alexander. La superstar se targue depuis de vivre une "vie normale" dans une "ferme en France", loin des regards indiscrets.

Le couple est devenu l'heureux propriétaire du domaine de Canadel, à Brignoles, dans le sud de la France. Cette bâtisse du XVIIIe siècle s'étend sur 172 hectares (dont 750 à 900 mètres carrés habitables), comprenant une piscine, un terrain de tennis, des bois, une oliveraie, un lac privatif, un champ de lavande et 8 hectares de vignes. De quoi en effet mener "une vie normale"... mais à la George Clooney.

Brignoles, dans le Var. © LAURENT VU/SIPA (publiée le 20/11/2025)

Selon le site de l'agence Leading Estates of the World, cette demeure était estimée au prix de 7,9 millions d'euros au moment de l'achat. La vente s'est conclue en mai 2021, permettant à George Clooney et à l'avocate Amal Clooney d'ajouter le domaine de Canadel à leur patrimoine immobilier, qui comporte déjà une villa au bord du lac de Côme et un manoir en Angleterre.

Depuis quatre ans, George Clooney assure vivre une vie paisible en France, et ne manque pas de se prêter au jeu des selfies avec les badauds croisés dans les rues de Brignoles. Il a même été l'invité surprise des voeux du maire en 2024 et a également inauguré le nouveau cinéma de la ville en septembre 2024.

Les habitants de la commune provençale peuvent apercevoir le couple Clooney dans les rues, au drive d'un célèbre fast-food, ou même auprès des commerces du coin. "Quand j'ai grandi dans le Kentucky, tout ce que je voulais, c'était quitter la ferme, quitter cette vie. Maintenant, je me retrouve ici. Je conduis un tracteur et tout ça. C'est la meilleure chance cette existence normale", se réjouit l'Américain au cours d'une interview donnée au New York Times.

L'acteur de 61 ans est en tout cas ravi et assure que les jumeaux vivent "une vie bien meilleure" qu'à Los Angeles. Dans les colonnes du magazine Esquire, il assure qu'il "avait peur d'élever [ses] enfants dans la culture d'Hollywood. "J'avais peur qu'ils n'aient pas la chance de vivre leur propre vie. En France, les gens s'en tapent pas mal de la célébrité. Je ne veux pas que mes enfants soient traqués par les paparazzis, ni qu'ils soient comparés aux enfants d'autres personnes célèbres." George Clooney semble en tout cas avoir trouvé la sérénité à Brignoles et ne semble pas prêt à quitter la France !