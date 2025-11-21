La NSA recommande de faire ce geste tout bête une fois par semaine avec votre smartphone, pour bloquer les hackers

Cela ne prend que quelques minutes mais renforce grandement votre protection contre les virus et malwares selon l'Agence de Sécurité Nationale américaine.

De nos jours, les smartphones sont loin d'être uniquement destinés à envoyer des SMS et passer des appels. Ces petits objets renferment de précieuses informations et données susceptibles d'en intéresser plus d'un. C'est notamment pourquoi le nombre d'attaques contre les smartphones ont bondi de près de 27% en 2025 selon un rapport du site Kaspersky.

Il convient donc d'être très précautionneux avec son smartphone. A ce titre, l'Agence de Sécurité Nationale (ou NSA) aux USA a récemment dévoilé quelques bonnes habitudes à prendre pour renforcer la sécurité de votre téléphone. Parmi les conseils évoqués, on retrouve certaines évidences comme le fait de ne pas cliquer sur des messages provenant de sources inconnues ou encore d'utiliser un code PIN difficile à deviner. L'un des conseils prodigués est cependant un peu plus surprenant.

En observant les recommandations de la NSA, on distingue une recommandation souvent méconnue du grand public : "éteignez et rallumez votre appareil chaque semaine".

Cette étrange manipulation n'est cependant pas à prendre à la légère puisqu'elle permet de renforcer la sécurité de votre appareil. Elle répond notamment à une problématique simple : nos smartphones ne s'éteignent jamais réellement. Nous avons généralement tendance à les maintenir en veille en permanence.

Parmi les menaces visées par cette mauvaise habitude, on retrouve les failles de sécurité dites "zero-click". Ces dernières infectent votre téléphone sans même que vous ne vous en rendiez compte et restent active en arrière-plan. Face à ce genre de menace, il est conseillé d'éteindre et de rallumer son téléphone au moins une fois par semaine. Attention nous parlons bien ici d'éteindre et non pas de simplement passer l'appareil en mode avion !

Le fait d'éteindre complètement votre téléphone et de le rallumer permet de vider sa mémoire et de la relancer. Les hackers auront ainsi beaucoup plus de difficultés à infecter votre appareil et devront relancer une attaque pour atteindre ce dernier. La NSA indique toutefois que ce geste n'est pas une protection absolue contre les hackers, mais qu'il s'agit d'une bonne habitude à prendre et à réaliser régulièrement. Si vous avez peur d'oublier, nous vous recommandons de mettre en place un petit rappel automatique (tous les dimanche par exemple) qui vous incitera à éteindre et rallumer votre téléphone chaque semaine.

Le fait de relancer la mémoire de votre téléphone peut également permettre de gagner un peu en performances si votre appareil est un peu ancien. En réalisant cela, vous coupez court à tous les processus actuellement en cours sur votre téléphone, et donc potentiellement à des applications inutiles qui tournaient en fond !