LES TUCHE. Le quatrième épisode des Tuche est sorti le 8 décembre 2021. Une suite sous la forme des Tuche 5 est déjà en préparation, avec une première date annoncée.

[Mis à jour le 9 décembre 2021 à 9h29] La famille Tuche célèbre Noël dans son quatrième film, en salles depuis le 8 décembre 2021. Dans Les Tuche 4, Jeff, incarné par Jean-Paul Rouve, entre en guerre ouverte avec son beau-frère (Michel Blanc) avec qui il ne s'entend absolument pas. Après Monaco, la Californie ou l'Elysée, Olivier Baroux réinvente le film de Noël, ce qui n'a pas été pour déplaire à la critique. De quoi espérer une suite, le long-métrage ayant pris la tête du box-office français pour son premier jour d'exploitation.

Après Les Tuche 4, la famille sera bien de retour pour un cinquième épisode. Le réalisateur Olivier Baroux a confirmé à BFM TV être actuellement en train de travailler sur un nouveau volet : "On a trouvé une idée il y a un mois, une idée qui nous plaît, qui est folle, complètement dingue. On a demandé à toute l'équipe si l'envie était là, on a raconté l'histoire aux acteurs, ils ont fait 'ok, on y va !'". L'intrigue n'est pas connue, mais le réalisateur espère pouvoir tourner au printemps 2023, pour une sortie en février 2024, précise-t-il auprès de Télé-Loisirs. Sur le plateau de Quotidien, Olivier Baroux a refusé d'évoquer les nouvelles aventures des Tuche, annonçant toutefois avoir écrit un pitch pour le moment.

Faut-il le voir ? Les critiques des Tuche 4

Les critiques sont mitigées sur Les Tuche 4. Certains se disent conquis par les nouvelles aventures de la famille sur les airs de Noël, saluant notamment la joie communicative des acteurs : "L'abattage de Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, avec l'ingrédient spécial Michel Blanc, fait toujours des miracles." Pour CNews, "Olivier Baroux signe une comédie chaleureuse, aux allures de petite fable sociale et truffée de gags hilarants", tandis que BFM TV estime que ce quatrième épisode "réinvente le film de Noël". Le Monde déplore le manque de loufoquerie de ce conte de Noël qui "verse dans le sentimentalisme". De son côté, Le Figaro estime que "comme pour les précédents volets, on ne peut pas parler de grand film mais l'écriture est ciselée, les acteurs sont bons et l'on est content de retrouver ces héros récurrents qui nous font rire de bon cœur pendant une heure quarante".

Synopsis - Depuis que Jeff Tuche a démissionné de son poste de président de la république, sa famille est de retour à Bouzolles. Les fêtes de fin d'année approchant, Cathy se met en tête de renouer avec sa sœur et son mari Jean-Yves, fâché avec Jeff depuis 10 ans. Problème, la famille se dispute à nouveau, cette fois au sujet de Noël. Bientôt, la querelle familiale prend de l'ampleur et va dégénérer en véritable bataille entre Jeff et un géant de la distribution sur internet.