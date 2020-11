JURASSIC WORLD 3 - Après un an et demi de tournage, le clap de fin a bien retenti pour Jurassic World : le monde d'après. Le film doit sortir en 2022.

[Mis à jour le 9 novembre 2020 à 14h59] Clap de fin pour Jurassic World ! Le troisième volet de la franchise a enfin terminé son tumultueux tournage dans les studios de Pinewood, au Royaume-Uni, comme le rapporte le média américain Deadline. Et celui-ci aura duré, puisque cela fait un an et demi que les caméras ont commencé à tourner. Il faut dire que le tournage du blockbuster, intitulé Le monde d'après en France, a été fortement perturbé par la crise liée au coronavirus. Pour achever le tournage en garantissant la sécurité de ses équipes, des millions de dollars ont été déboursés, pour effectuer pas moins de 40 000 tests Covid. Interrogé sur ce clap de fin par le média américain, Le réalisateur Colin Trevorrow est très rassurant sur cette suite : "Ca a été remarquable. Notre équipe et notre casting ont été extrêmement résilients. Les producteurs ont tout fait pour que le film soit le meilleur possible".

Et il faudra patienter encore un peu plus avant de découvrir Jurassic World 3. Intitulé Dominion en version anglophone, le long-métrage de Colin Trevorrow devait tout d'abord paraître sur nos écrans au mois de juin 2021. Au final, suite à un réaménagement du calendrier de sorties par le studio Universal Pictures, Jurassic World Dominion arrivera dans les salles obscures le 10 juin 2022 aux Etats-Unis soit un an après sa date initiale. Le réalisateur du film s'est exprimé sur Twitter à ce sujet en octobre dernier. "Ces trois derniers mois, j'ai travaillé avec des acteurs et une équipe extraordinaires sur un film que nous avons hâte de partager avec le monde. Bien que l'attente sera un peu plus longue, elle en vaudra la peine. Soyons prudents et prenons soin les uns des autres jusque-là."

For the past three months, Ive worked with an extraordinary cast and crew on a film we cant wait to share with the world. Even though we'll have to wait a bit longer, it will all be worth it. Lets stay healthy and take care of each other until then. pic.twitter.com/vnGzhHs4nR — Colin Trevorrow (@colintrevorrow) October 6, 2020

Pour rappel, Jurassic World 3 sera l'occasion pour les anciens de la saga de refaire des apparitions. Sam Neill (Alan Grant), Laura Dern (Ellie Sattler) ainsi que Jeff Goldblum (Ian Malcolm), le trio iconique des films Jurassic Park, vont en effet reprendre leurs rôles respectifs dans le prochain film. On ne sait pas encore dans quelle mesure ces trois personnages s'inscriront dans le scénario de Jurassic World 3 mais Colin Trevorrow a d'ores et déjà annoncé qu'ils feront plus qu'une simple apparition en clin d'œil. Laura Dern et Sam Neill n'étaient plus réapparus à l'affiche de la franchise depuis Jurassic Park 3, sorti en 2001. Quant à Jeff Goldblum, il avait repris le rôle de Ian Malcolm très brièvement dans Jurassic World 2 : Fallen Kingdom.

Jurassic World 3 - sortie cinéma le 10 juin 2022 aux Etats-Unis