Le film "Moi, Tonya", biopic sur Tonya Harding avec Margot Robbie, plonge le spectateur au coeur d'une affaire qui a secoué le milieu du patinage artistique américain dans les années 1990.

Sorti en 2017, Moi, Tonya est un biopic américain réalisé par Craig Gillespie avec Margot Robbie et Sebastian Stan. Il décrit la personnalité complexe de la patineuse artistique Tonya Harding pour raconter, sous la forme d'un faux documentaire, un scandale qui a bouleversé le monde du patinage artistique américain dans les années 1990 : l'affaire Harding-Kerrigan.

Celle-ci a secoué le milieu sportif en 1994, à six semaines seulement des Jeux olympiques d'hiver. La veille des championnats américains qualificatifs pour les épreuves olympiques, la patineuse Nancy Kerrigan (jouée par Caitlin Carver dans le film) est agressée et blessée au genou avec une barre en fer. Les éléments de l'enquête révèlent que l'entourage de Tony Harding, rivale de Kerrigan, et plus spécifiquement son mari et son agent, sont impliqués.

Moins blessée que ce que l'on pouvait croire à l'origine, Nancy Kerrigan a finalement remporté la médaille d'argent des Jeux olympiques d'hiver, tandis que Tonya Harding, à qui une seconde chance a été donnée, finit huitième. Plus tard, Tony Harding dit n'avoir eu connaissance de l'implication de ses proches dans l'agression de sa rivale qu'un mois après l'agression, mais ne préviendra finalement la police que lorsqu'elle s'inquiète des risques courus en cas de faux témoignage. Cette affaire a entraîné l'exclusion de Harding par la fédération américaine de patinage. Après avoir plaidé coupable de faux témoignage, elle est condamnée à une amende de 110 000$ et 500 heures de travaux d'intérêt général.

Suite à cette affaire, Tonya Harding s'est reconvertie dans la boxe anglaise, et aurait travaillé comme soudeuse et vendeuse dans un grand magasin, nous apprend un portrait du New York Times. De son côté, Nancy Kerrigan a fait des apparitions dans le film Les rois du patin en 2007, et dans la saison 2017 du Danse avec les stars américain.

Synopsis - "I, Tonya" est un film américain sur la vie de la célèbre et controversée patineuse américaine des années 1980-1990, Tonya Harding. L'histoire relate notamment le scandale de 1994 où elle est accusée d'avoir agressé, à coup de couteau, Nancy Kerrigan, sa rivale. La sportive fut arrêtée et sa concurrente put toutefois participer aux Jeux olympiques où elle remporta une médaille d'argent. Sa famille fut également impliquée dans ce fait divers que retrace ce biopic.

Le film est réalisé par Craig Gillepsie qui a signé précédemment "The Finest Hours". Le scénario est écrit par Steven Rogers ("Ma meilleure ennemie"). Au casting, Margot Robbie alias Harley Quinn dans "Suicide Squad", Sebastian Stan ("Captain America: civil war"), Allison Janney (la série "Mom") et Bobby Cannavale ("Jumanji: bienvenue dans la jungle").