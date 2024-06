Palme d'or, Oscar... "Un homme et une femme" est devenu un immense classique. Pourtant, rien ne le destinait à l'origine à devenir un tel succès, ni à faire naître une collaboration fructueuse entre Claude Lelouch et Anouk Aimée.

"Chabadabada, chabadabada"... Si vous avez le morceau en tête, vous avez probablement été bercé par la romance entre Anne Gauthier et Jean-Louis Duroc. Sorti en 1966, Un homme et une femme est devenu l'un des grands films du cinéma français. Réalisé par Claude Lelouch, ce long-métrage qui a remporté la Palme d'or (1966), l'Oscar du meilleur film étranger et l'Oscar d meilleur scénario original (1967) raconte la rencontre et l'histoire d'amour passionnée de deux veufs (Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée) encore profondément marqués par le décès de leurs conjoints respectifs.

Pourtant, à l'origine, rien ne prédestinait Un homme et une femme à rencontrer un tel succès critique et populaire. Les jours qui ont précédé le début du tournage se sont révélés particulièrement chaotiques : l'équipe est composée d'une dizaine de personnes en raison d'un budget réduit, et les prises de vues se sont déroulées en seulement trois semaines. Claude Lelouch s'est plus tard souvenu que "l'ambiance était incertaine au départ", relate Le Point. "Je n'avais pas d'argent et cela créait naturellement un certain malaise… Anouk était notre seule star, et nous ne savions pas comment traiter une star, mais elle a très vite compris qu'elle ne trouverait pas avec nous le confort qu'elle était en droit d'exiger..."

Si, depuis, Claude Lelouch et Anouk Aimée sont devenus de grands amis et que l'actrice a participé à plusieurs films du cinéaste français, des tensions ont émergé au tout début du tournage. La comédienne refuse une scène dans un bateau, mais le cinéaste refuse de céder et menace de la remplacer : "La veille du premier jour de tournage, Anouk me détestait", se souvient le réalisateur dans Lelouch mode d'emploi. Mais ça, c'était "avant" qu'elle lui fasse "le plus beau cadeau de la terre" : "Anouk m'a donné ce que je lui demandais, et un peu plus. Trintignant m'a donné ce que je lui demandais avec des bonus à l'infini". Le reste appartient à l'Histoire.

Synopsis - Anne Gauthier est totalement inconsolable depuis la mort de son mari cascadeur. Elle fait la rencontre à Deauville d'un bel homme, coureur automobile, ayant également connu un drame dans sa vie après le suicide de son épouse désespérée. Leurs souffrances respectives vont dans un premier temps les rapprocher, avant de les séparer de nouveau...