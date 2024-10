Une femme en jeu : cette histoire vraie complètement folle a inspiré le nouveau film de Netflix

Réalisé par Anna Kendrick, ce thriller relate un fait divers survenu aux Etats-Unis dans les années 1970. Les infos sur le programme.

La comédienne Anna Kendrick signe - avec grand talent - son premier film dans lequel elle s'est aussi réservée le rôle principal. Une femme en jeu est disponible le 18 octobre 2024 sur Netflix. Inspirée de faits réels, cette production raconte la trajectoire d'un tueur en série qui a véritablement existé. Dans les années 1970, une jeune actrice et un tueur en série se croisent en effet sur le plateau de l'équivalent américain de Tournez manège. Cheryl Bradshow participe en effet en septembre 1978 à The Dating Game auquel participe également Rodney Alcala, un violeur et tueur en série, sans que la production ne soit au courant de ses crimes.

La suite relève du thriller psychologique puisque le psychopathe, qui avait déjà fait de la prison pour les violentes agressions de deux jeunes filles, sévissait en parallèle dans toute la Californie et avait déjà tué quatre femmes de façon particulièrement cruelle. Cheryl Bradshaw échappe au même funeste destin en refusant d'aller plus loin après l'émission. Rodney Alcala a été condamné à mort en 2010 en Californie pour 5 meurtres, également accusé de deux autres, mais on estime que son nombre de victimes pourrait être bien plus élevé. Il meurt de causes naturelles le 24 juillet 2021 en prison.

Au côté d'Anna Kendrick (Twilight, The Hit Girls, Scott Pilgrim) qui joue l'héroïne, le casting se compose de Daniel Zovatto (It Follows, Don't Breathe - La Maison des ténèbres), Tony Hale (Veep, Arrested Development), Jedidiah Goodacre (Les nouvelles aventures de Sabrina) et Kelley Jakle (Pitch Perfect).

Quelle est l'intrigue du film Une femme en jeu ?

Dans les années 1970 à Los Angeles, tandis qu'une vague de meurtres défraie la chronique, une jeune aspirante comédienne et un tueur en série se croisent sur un plateau de télévision à l'occasion de l'émission de télé-réalité The Dating Game.

Quels acteurs au casting du film Une femme en jeu ?

Anna Kendrick : Cheryl Bradshaw

Tony Hale : Ed Burke

Jedidiah Goodacre : Arnie

Daniel Zovatto : Rodney Alcala

Kelley Jakle : Sarah

Max Lloyd-Jones : Ken

Dylan Schmid : Mario

Matthew Kevin Anderson : Mark

Kathryn Gallagher : Charlie

Matt Visser : Josh

Matty Finochio : directeur de casting

Nicolette Robinson : Laura

Où voir le film Une femme en jeu en streaming ?

Pour regarder Une femme en jeu, disponible le 18 octobre 2024, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).