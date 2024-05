Un homme, un vrai : de quoi parle la nouvelle mini-série de Netflix avec Jeff Daniels ?

"Un homme, un vrai" est une mini-série de David E. Kelley sur le pouvoir et l'argent avec Jeff Daniels et Diane Lane. À voir le 2 mai 2024 sur Netflix.

Après des séries à succès telles que Big Little Lies, La Défense Lincoln ou The Practice, David E. Kelley est de retour avec une adaptation du roman de Tom Wolfe : Un homme, un vrai. Avis aux amateurs de Succession, cette mini-série traite du pouvoir et de l'argent en nous plongeant dans la faillite d'un multimillionnaire. Au casting, nous retrouvons Jeff Daniels (Godless, The Looming Tower), mais aussi Diane Lane, Tom Pelphrey ou encore Lucy Liu. Un homme, un vrai sera disponible en exclusivité sur Netflix à partir du 2 mai 2024.

Quelle est l'intrigue de la série Un homme, un vrai ?

Charlie Crocker, un sexagénaire magnat de l'immobilier à Atlanta voit son pouvoir menacé suite à un placement hasardeux. Devant faire face à des ennemis sans pitié, le multimillionnaire au bord de la faillite se bat pour protéger son empire. Les intérêts politiques et commerciaux s'affrontent tandis que ses adversaires, qui ont flairé l'odeur du sang, n'ont qu'une idée en tête : profiter de sa chute. Charlie Crocker échappera-t-il à la banqueroute ?

Quels acteurs au casting d'Un homme, un vrai ?

Jeff Daniels : Charlie Croker

Diane Lane : Martha Croker

William Jackson Harper : Wes Jordan

Aml Ameen : Roger White

Tom Pelphrey : Raymond Peepgrass

Sarah Jones : Serena Croker

Jon Michael Hill : Conrad Hensley

Chanté Adams : Jill Hensley

Lucy Liu : Joyce Newman

Bill Camp : Harry Zale

Evan Roe : Wally Croker

Où voir Un homme, un vrai en streaming ?

Les six épisodes d'Un homme, un vrai (réalisés par Regina King et Thomas Schlame) sont disponibles dès le 2 mai 2024 sur Netflix. Pour découvrir comment la vie de Charlie Croker dérape suite à un projet désastreux et comment il s'en sort (ou pas), il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Rappelons que l'abonnement est payant, le prix pouvant varier entre 5,99 euros par mois (pour un abonnement essentiel avec publicités), 13,49 euros par mois (abonnement standard) et 19,99 euros par mois (abonnement premium).